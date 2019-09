Rollator APK's van Scootmobiel Actief

REGIO • Scootmobiel Actief uit Lexmond bezoekt de komende tijd weer diverse tehuizen in de regio voor het verzorgen van rollator APK's.

Op maandag 30 september is de start bij De Zes Molens in Hoornaar, waar tegelijk een bewegingsmarkt wordt gehouden. Vorig jaar zijn er door Scootmobiel Actief tijdens de rollator APK in totaal 263 rollators gecontroleerd.

Ook komt Scootmobiel Actief naar Open Vensters (Ameide) op donderdag 24 oktober van 10.00 tot 12.00 uur, Graafzicht (Bleskensgraaf) op dinsdag 19 november van 10.00 tot 12.00 uur, Hof van Ammers (Groot-Ammers) op donderdag 12 december van 10.00 tot 12.00 uur en naar de Vijverhof (Nieuwpoort) op donderdag 9 januari 2020 van 10.00 tot 12.00 uur.

Belangstellenden kunnen hun rollator laten controleren op alle belangrijke onderdelen, zoals de remmen. Kleine mankementen, zoals een verkeerde afstelling of aanlopende wielen, worden ter plekke gratis verholpen. Daarnaast zal er een uitgebreid aanbod zijn van allerlei soorten nieuwe rollators, die u bij aankoop direct mee kunt nemen.