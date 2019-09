Uitkomst enquête TipMolenlanden: 'Blusvoorzieningen en rookmelders tegen stalbranden'

REGIO • Een meerderheid van het burgerpanel van de enquête van Tip Molenlanden vindt dat blusvoorzieningen en rookmelders verplicht moeten worden in stallen waarin vee gehouden wordt.

Elk jaar komen dieren om door stalbranden. Op donderdag 22 augustus overleden bijna 1500 varkens bij een stalbrand in Streefkerk. Ook elders in Nederland zijn er geregeld grote stalbranden waarbij veel dieren omkomen.

Dat was reden om via de enquête van Tip Molenlanden inwoners uit de regio te vragen naar hun visie en ideeën over stalbranden en hoe die voorkomen kunnen worden. De enquête is verspreid onder 843 inwoners van de gemeente Molenlanden en is 534 keer ingevuld.

Verplicht

Aan de hand van vraag wat er gedaan zou kunnen worden om grote aantallen dode dieren bij stalbranden te voorkomen, kwamen de volgende antwoorden naar voren: blusvoorzieningen plaatsen (57%), vluchtwegen creëren voor het vee (48%) en rookmelders plaatsen (45%).

Blusvoorzieningen zouden volgens 58 procent van de respondenten en rookmelders volgens 51 procent van de respondenten verplicht moeten worden. In totaal 42 procent van de deelnemers aan de enquête is van mening dat boeren financieel ondersteund moeten worden door de overheid om stallen brandveiliger te maken.

Ongedierte

Deelnemers aan de enquête konden ook toevoegingen doen aan de vragenlijst. Enkele opmerkingen uit de lijst: "Bestrijding ongedierte toestaan. Deze veroorzaken waarschijnlijk een hoop ellende door te knagen aan elektra."

Of iemand anders: "Verplicht compartimenteren van infrastructuur op veehouderijen, zodat het risico dat bij brand in megastallen veel vee tegelijk omkomt wordt verlaagd, terwijl de boer nog wel de schaalvoordelen van een megastal kan benutten. Flexibel compartimenteren in combinatie met brand-/rookmelders kan ook. Beide vormen van compartimenteren dient uiteraard ofwel met brandwerende deuren te gebeuren of met geheel van elkaar gescheiden gebouwen."

Het burgerpanel wordt geregeld geraadpleegd in de nieuwe gemeente Molenlanden en is een initiatief van Kontakt Mediapartners. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema's in de gemeente. Het Kontakt editie Alblasserwaard is hiervoor een samenwerking aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek.

Uitslagen van de onderzoeken kunnen anoniem verwerkt worden in nieuwsberichten en een bijdrage leveren aan de politieke en maatschappelijke discussie.