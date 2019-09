Expositie van 'Schooltijd in Termei'

AMEIDE • Van 9 tot en met 12 oktober (week 41) vindt in Ameide de expositie 'Schooltijd in Termei 1940-2000' plaats. Deze expositie wordt georganiseerd door de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven (HVAT).

In februari dit jaar deed de commissie Schooltijd in Termei de aftrap voor het organiseren van expositie over de schooltijd in Termei in de periode 1940-2000. De respons hierop was overweldigend. Voor het verkrijgen van al dit materiaal is met heel veel enthousiaste door oud-leerlingen en andere betrokkenen gereageerd.

Er werden bijna 400 schoolfoto's ingezameld. Voor de commissie een hele opgaaf om deze in te zamelen en hieruit een keuze te maken. Maar het is gelukt. Ook overige documentatie en schoolattributen zijn in bruikleen toegezegd.

Het organiseren van een expositie kost geld. Spontaan werd door vrouwenvereniging Passage afdeling Ameide/Tienhoven en de stichting Kringloopwinkel Ameide een financiële bijdrage toegezegd. Ook de Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de gemeente Vijfheerenlanden lieten zich niet onbetuigd.

De expositie schets een beeld van de schooltijd in de periode 1940-2000. Ze bevat onder meer vijftig vergrotingen op A3-formaat van groepsfoto's, lesmateriaal, werkschriftjes, rapporten en allerlei andere attributen uit die periode.

Op dinsdag 8 oktober is de opening expositie voor genodigden. Openingstijden zijn op woensdag 9 oktober van 13.30 tot 18.00 uur en van 19.30 tot 21.30 uur, op donderdag 10 oktober (Paardenmarkt) van 09.00 tot 18.00 uur, op vrijdag 11 oktober van 13.30 tot 21.00 uur en op zaterdag 12 oktober van 10.00 tot 13.00 uur. Met de plaatselijke scholen en Open Vensters zijn nadere afspraken gemaakt over het bezoeken van de expositie. De toegang is gratis.