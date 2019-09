Molenlanden hakt op 1 oktober knoop door over extra woningen aan Noordzijde 36 in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • De Molenlandse gemeenteraad neemt dinsdag 1 oktober tijdens de raadsvergadering een besluit over het al dan niet bouwen van twee extra woningen aan de Noordzijde 36 in Oud-Alblas.

In juni boog de raad zich hier ook al over, maar gaf toen nog geen groen licht. Wethouder Arco Bikker moest met meer informatie komen om de raadsleden te overtuigen. Eén van de meest belangrijke vragen: waarom wezen burgemeester en wethouders een principeverzoek van de eigenaar voor de nieuwbouw eerst af en keurde het college het later goed?

In een raadsinformatiebrief in augustus gaf het college hierop al een toelichting. De bezwaarmakers - Elza Eijkelenboom en Flooranne Alting uit Alblas, die in juni 239 bezwaarbrieven met in totaal 297 handtekeningen van inwoners van Oud-Alblas aan de wethouder gaven - reageerden hier in september op.

Bod

Dertien geïnteresseerden brachten in 2016 een bod uit op Noordzijde 36. Maar één van hen bood hoger dan de taxatiewaarde van 505.000 euro. 'De gemeente koos er destijds voor om het perceel te gunnen aan de hoogste bieder voor een bedrag van 566.000 euro.'

Volgens de bezwaarmakers lag het aantal belangstellenden veel hoger. 'Na het lezen van de verkoopvoorwaarden zijn velen al onmiddellijk afgehaakt. Bouwen van meer dan één woning was immers uitgesloten. Ook nadat er contact is geweest met ambtenaren, was steevast het antwoord dat bebouwing niet mogelijk was.'

Principeverzoek

De koper diende op 29 november 2016 een principeverzoek in om twee extra woningen te bouwen. Op 14 februari 2017 besloot het college hieraan geen medewerking te verlenen. In de daaropvolgende maanden vonden gesprekken plaats met de initiatiefnemer, waarna volgens het gemeentebestuur een 'gewijzigd/hernieuwd principeverzoek' is ingediend. Daar ging het college in oktober 2017 wel akkoord mee.

Via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur wisten de bezwaarmakers de ambtelijke toelichting rond dit verzoek boven tafel te krijgen. Hierin valt te lezen dat van wijzigingen geen sprake is. Het principeverzoek om twee extra woningen te bouwen was hetzelfde als dat van bijna een jaar terug.

Schade

De vraag rijst dan: wat is er in de tussenliggende maanden in 2017 veranderd waardoor het standpunt van het college is aangepast? In de raadsinformatiebrief wordt verwezen naar de vraag van het college of alle geïnteresseerd in het verkoopproces dezelfde informatie hadden ontvangen. 'In verband hiermee werd ook de vraag gesteld of bij medewerking aan het principeverzoek schade zou ontstaan bij de andere geïnteresseerden.'

Het antwoord van burgemeester en wethouders op deze vraag is duidelijk: nee. Bij de verkoop van Noordzijde 36 was aangegeven dat op basis van het bestemmingsplan maar één woning is toegestaan. 'Echter, het stond en staat initiatiefnemer vrij een principeverzoek in te dienen om meerdere woningen op het perceel toe te staan. De gemeente (..) is vrij om wel of geen medewerking te verlenen aan het verzoek. Schade voor andere geïnteresseerden in de aankoop van het perceel is er dus niet.'

Een opstelling die de bezwaarmakers teleurstelt. 'Dit had de gemeente dus ook vooraf tijdens het verkoopproces aan de burgers die interesse toonden moeten vertellen. De gemeente maakt zichzelf ongeloofwaardig wanneer ze na een jaar en drie maanden toch medewerking verlenen aan de bouw van twee extra woningen en daarbij alle verkoopvoorwaarden negeert.'