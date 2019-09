Gemeente Molenlanden heeft nog geen plek gevonden voor de Soos

GIESSEN-OUDEKERK • De gemeente Molenlanden heeft nog geen geschikt alternatief gevonden als onderkomen voor jeugdsoos De Korf. Dat meldt het gemeentebestuur aan de gemeenteraad.

In mei dit jaar kondigde het gemeentebestuur een haalbaarheidsonderzoek aan over de realisatie van een nieuw schoolgebouw, de bouw van een nader te bepalen aantal woningen en geschikte varianten voor de locatie van jeugdsoos de Korf in Giessen-Oudekerk.

Uit onderzoek is nu gebleken dat er nabij Giessen-Oudekerk geen geschikte alternatieve locaties zijn om de jeugdsoos (mogelijk) naar te verplaatsen. De volgende locaties zijn onderzocht: het nieuwe verenigingsgebouw van de Doetse Kom, De Stigt, Plein 2 en de nieuwe kantine van VV Peursum.

Gesprekken

In de afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de genoemde locaties, de soos en de gemeente. Samen met vertegenwoordigers van het bestuur van de soos is de conclusie getrokken dat geen van de locaties geschikt is. De meeste varianten vielen af omdat de ruimte te klein is voor de bezoekersaantallen (150-200 personen) van de soos. Andere belemmeringen zijn dat de inrichting van een aantal locaties niet geschikt is voor het houden van feestavonden of de activiteiten van de soos niet passen bij de andere activiteiten die op de betreffende locatie plaatsvinden.

Om die reden heeft het college van Molenlanden vorige week besloten om het haalbaarheidsonderzoek te vervolgen. De resultaten hiervan worden later in het najaar verwacht.