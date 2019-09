Wasko verzorgt kinderplein op Fokveedag Boerenlandfeest

hoornaar • Na een korte onderbreking is het kinderplein terug op de 107e Fokveedag Boerenlandfeest. Wasko Kinderopvang tekent voor de organisatie.

Op het kinderplein zullen activiteiten worden gehouden voor kinderen in de leeftijd van nul tot en met twaalf jaar. Te denken valt aan schminken, Pimp je Klomp, Kootje spijkeren en een actieve sport- en spelactiviteit. Voor de allerkleinsten is er een ballenbak. De ouders moeten wel aanwezig zijn; ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun kind(eren).

Babyverzorgcaravan

Wasko staat er ook met een babyverzorgcaravan. Hierin wordt moeders en/of vaders een rustruimte geboden om hun baby te voeden en te verschonen.

Speeddate

Bij de infokraam van Wasko kan informatie worden ingewonnen over tarieven, opvangsoorten en plaatsingsmogelijkheden.

Daarnaast houdt Wasko speeddates op de Fokveedag. Wasko zoekt nieuwe collega's, dus het evenement in Hoornaar is een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met Wasko en medewerkers te ontmoeten die alles kunnen vertellen over het werken bij Wasko en over welke diploma's en vaardigheden er nodig zijn. 'Geheel vrijblijvend kennismaken, zonder het gevoel te hebben van een officieel sollicitatiegesprek', meldt Wasko.

Fokveedag Boerenlandfeest wordt zaterdag 5 oktober gehouden in Hoornaar.