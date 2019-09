Pak Het Uit: investeren in waarderen

REGIO • Kerstpakketten en relatiegeschenken met producten uit eigen streek, door een onderneming met 'Alblasserwaardse roots'.

Wessel Blokland, Sven Luttmer en Ron Roodhorst, alle drie geboren en getogen in de regio, willen met hun bedrijf 'Pak Het Uit' producten aanbieden die een verbindende rol spelen binnen de omgeving. Eind vorig jaar werd de basis gelegd voor het inmiddels gerealiseerde initiatief: ''We zijn met z'n drieën op het idee gekomen dat we iets moesten doen voor de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden wat elkaar op een bepaalde manier verbindt en versterkt. Uiteindelijk wilden we daar een product of dienst van maken. We zijn blij dat het nu zover is. We richten ons met name op de zakelijke bestellingen, maar als particulier kun je voor een los pakket of relatiegeschenk ook bij ons terecht.''

De onderneming richt zich bewust op klanten en leveranciers binnen de eigen regio: ''We komen zelf uit de streek, de opdrachtgevers komen uit de streek en de leveranciers komen uit de streek. We willen werken op basis van waardevolle relaties. We zijn niet gebonden aan de grenzen van een gemeente. Wij werken in een streekgebied: de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.''

Breed assortiment

Niet alleen voor de kerstdagen kan er een pakket aangeschaft worden, ook daarbuiten biedt Pak Het Uit een breed assortiment aan pakketten aan: ''We verkopen allerlei soorten cadeaupakketten en relatiegeschenken. De klant kan op onze website een keuze maken uit een breed assortiment van producten om zelf een pakket samen te stellen, maar uiteraard hebben we ook een aantal standaardpakketten.''

'Samen investeren in waarderen', dat is het motto waar Pak Het Uit voor staat: ''Met deze producten willen wij een community opbouwen. In het pakket zitten producten uit de streek. Een deel van de opbrengst geven wij terug daaraan door te schenken aan goede doelen hier in de regio, denk bijvoorbeeld aan een dagbesteding of zorgboerderij. Iedereen in onze omgeving telt. We vinden het betekenisvol om deze mensen te betrekken in ons bedrijf, om mogelijk een rol te spelen in bijvoorbeeld het inpakken van de pakketten.''

Als het aan de jonge ondernemers ligt, blijft het hier niet bij. Als bedrijf willen ze de komende jaren blijven groeien: ''We zijn altijd op zoek om onze community uit te breiden. Leveranciers en goede doelen kunnen altijd contact met ons op nemen." Voor meer informatie: www.pakhetuit.nl of 0183-201139.