Naar een eigen 'Sportakkoord' voor Vijfheerenlanden

regio • Medio 2018 heeft sportminister Bruno Bruins het 'Nationaal Sportakkoord: Sport Verenigt Nederland' gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. In 2019 gaan zo'n 160 Nederlandse gemeenten aan de slag met een eigen 'Lokaal Sportakkoord'. Vanaf september 2019 is dit ook het geval in de gemeente Vijfheerenlanden.

Vijfheerenlanden werkt aan een eenduidige manier om te kijken naar het sporten en bewegen. Sporten en bewegen geeft veel mensen plezier en voldoening, als sporter of als vrijwilliger. Sporten en bewegen kan daarnaast ook als middel ingezet worden voor maatschappelijke onderwerpen zoals persoonlijke ontwikkeling, (re)integratie en welzijn/ gezondheid van jong tot oud.

Het sportakkoord geeft alle maatschappelijke organisaties de mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan over wat men belangrijk vindt ten aanzien van sporten en bewegen in onze gemeente. Dit zijn alle organisaties die betrokken zijn bij sporten en bewegen: sportverenigingen, fitnessbedrijven en sportondernemers maar ook scholen, kinderopvang, zorg/welzijnsorganisaties, ouderenorganisaties, fysiotherapeuten en meer.

Simpele, praktische afspraken

Het proces om te komen tot een Sportakkoord loopt grofweg van september 2019 tot aan maart 2020. In die tijd worden diverse bijeenkomsten georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan. Doel hierbij is om aan de hand van een aantal globale thema's tot 'akkoorden' te komen. De akkoorden kunnen simpele praktische afspraken voor samenwerking zijn. Maar er kunnen ook geheel nieuwe projecten of maatschappelijke ambities uit voort komen.

De thema's zijn: 'Inclusief sporten en bewegen', 'Vaardig bewegen', 'Duurzame Sportinfrastructuur', 'Vitale Sportaanbieders' en 'Positieve Sportcultuur'. De gemeente Vijfheerenlanden doet als één van de partijen mee en kan waar mogelijk aansluiten en versterken. De akkoorden zijn niet per se afhankelijk van een gemeentelijke bijdrage.

Sportformateur

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport helpt de gemeenten om zelf een Sportakkoord te vormen door een 'Sportformateur' beschikbaar te stellen. De formateur is een onafhankelijke procesbegeleider.

Bas van der Heijden is aangesteld als formateur voor Vijfheerenlanden. Als ervaren adviseur binnen zowel NOC*NSF/ sportbonden en gemeenten kent hij de wereld van sporten en bewegen van binnen en buiten.

"Ik kijk er naar uit om in Vijfheerenlanden met alle betrokkenen aan de slag te gaan. Het feit dat het nog zo'n jonge gemeente is maakt het alleen maar mooier. De gemeente Vijfheerenlanden heeft na de herindeling nog geen nieuw beleid omtrent sporten en bewegen ontwikkeld. Dit staat op de planning voor 2020 en dat geeft ons de mogelijkheid met een open blik naar dit thema te kijken. De akkoorden die we met elkaar opstellen geven inzicht in wat we met elkaar belangrijk vinden. Een unieke mogelijkheid om hier met nieuw te ontwikkelen beleid op aan te sluiten".

Aanmelden

Op 24 september vindt er vanaf 19:30 uur een informatie- en inspiratiebijeenkomst plaats omtrent het Sportakkoord in de accommodatie van HSSC'61 in Hei- en Boeicop. In verlengde daarvan worden er werkbijeenkomsten georganiseerd om per deelthema te werken aan akkoorden.

Nog geen uitnodiging gehad? Iedereen die zich geroepen voelt om hierin mee te doen kan zich melden via bas.van.der.heijden@bmc.nl.