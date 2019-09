'Muizenplaag groot probleem en het blijft terugkeren'

REGIO • "We hebben ontzettend veel last van die muizen. Hele percelen gaan dood. Ze vreten de wortels onder de grond af. Daarna sterft alles af." Dat zegt agrariër Johan de Groot uit Herwijnen. Inmiddels is hij begonnen om zijn weilanden onder water te zetten.

"Dat is niet leuk om te doen, maar het is wel het enige dat helpt", benadrukt de veehouder die met zijn bedrijf ten noorden van rijksweg A15 is gevestigd. Volgens De Groot is de schade enorm. "We moeten percelen opnieuw inzaaien. Als we niks doen, hebben we volgend jaar geen voer."

"Het gaat zeker om duizenden euro's. Daarom moeten we nu in actie komen. Ook dat kost geld: er staan de hele dag twee trekkers te draaien en je bent er uren mee bezig. Maar als we de muizen nu niet bestrijden, zitten we straks helemaal in de problemen."

Warm weer

Volgens het bestuurslid van de afdeling Betuwe van LTO Noord – de brancheorganisatie die opkomt voor de belangen van boeren en tuinders - heeft de muizenplaag alles te maken met het warme en droge weer van de afgelopen jaren.

"Het is een natuurlijk proces. Als het koud en nat is, heb je er geen last van. Dan blijft het 'muizenbestand' op peil. Muizen hou je altijd, dat hoort er gewoon bij. Door een aantal warme en droge seizoenen achter elkaar loopt het nu echter uit de hand."

"Het probleem speelt in grote delen van de Betuwe, ik heb van collega's in Buren en Culemborg gehoord dat zij er ook mee te maken hebben."

Enige oplossing

Het onder water zetten van het land is volgens de kenners de enige manier om het probleem op te lossen. "Gif is geen optie. Dat is verboden, maar zelfs als het wel was toegestaan, zouden we daar niet voor kiezen."

De muizen verdrinken of slaan op de vlucht voor het water en worden vervolgens 'opgepikt' door zwermen meeuwen, kraaien, ooievaars en reigers. "En er schijnt ook nog een flink deel te ontsnappen", zegt De Groot.

Volgens hem komt deze variant uit Friesland. "We hebben het niet zelf verzonnen. In 2014 zijn ze er in het noorden mee begonnen en het wordt steeds vaker toegepast. Ook in de toekomst, want ik ben bang dat we nog lang niet van die muizen af zijn."

Vuren

Eerder deze week kwam een agrariër uit Vuren in het nieuws, omdat hij zijn weilanden ook al onder water zette. Een collega uit hetzelfde dorp is nog niet tot die ingrijpende maatregel overgegaan.

"Wij hebben ook wel last van muizen, maar het is nog niet zo gek als op andere bedrijven. Richting Herwijnen schijnt het veel gekker te zijn dan hier. Maar laat ik er niet te veel van zeggen. Die dieren fokken zo vreselijk hard dat wij over een paar weken ook in de problemen kunnen zitten."

Geen last

Ook in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden vallen de problemen tot nu toe mee, vertelt Gerrit de Jong, voorzitter van de LTO in dit gebied. "Ik heb er zelf geen last van en ik heb ook nog niets gehoord van collega's, maar dat kan zo veranderen."

"Het probleem speelt meer rond Herwijnen en Vuren. Ik was daar onlangs en zag de bruine plekken in het land. Uit de Krimpenerwaard kreeg ik soortgelijke signalen", aldus de Meerkerker.

De Jong bevestigt dat het onder water zetten van de weilanden de enige oplossing is. "Bestrijdingsmiddelen zouden ook wel helpen, maar die zijn verboden. Dus kiezen agrariërs voor deze variant. Daar is de afgelopen jaren in Friesland mee geëxperimenteerd en dat schijnt te werken."

"Je moet wat. Als je niks doet, gaat het grasland kapot en zit je met een flinke schadepost."

André Bijl