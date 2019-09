Schoonhoven en Nieuwpoort tonen verleden als vestingstad

NIEUWPOORT • Met een openluchtbioscoop in het centrum van Nieuwpoort is afgelopen vrijdag 13 september het project Twin Cities van start gegaan, waarmee Schoonhoven en Nieuwpoort beter zichtbaar moeten worden als vestingsteden.

Tijdens een netwerkbijeenkomst aan de vooravond van het erfgoedweekend in het Nazomerfestival presenteerde de projectgroep zijn plannen in aanloop naar het 350-jarig bestaan van de Oude Hollandse Waterlinie in 2022.

"De cruciale rol van Nieuwpoort en Schoonhoven als vestingtweeling aan de Lek verdient het om gezien te worden, daarom is een beter beleefbaar product nodig dat op een vernieuwende manier wordt verteld", aldus Michiel van der Schaaf, een van de initiatiefnemers van het project.

Met steun van de gemeentes Krimpenerwaard en Molenlanden, de provincie Zuid-Holland en Stichting Struinen en Vorsen werden als eerste stappen onder meer de verouderde monumentenbebording in beide vestingsteden vernieuwd, kregen zowel Schoonhoven als Nieuwpoort een wandelfolder en een website met informatie over het vestingverleden en werd een lange afstand-fietsroute gepresenteerd die de Twin Cities met de overige delen van de Oude Hollandse Waterlinie verbindt.

Verhalenbanken

"Dit is een eerste stap om dit deel van de historie van Nieuwpoort en Schoonhoven beter te vertellen en zichtbaar te maken," vervolgt Michiel van der Schaaf. Volgens de oud-citymanager van Schoonhoven is het cruciaal om partijen bij elkaar te brengen. "Veel activiteiten zijn niet op elkaar afgestemd. Dat zorgt voor een beperkte zichtbaarheid, ook al omdat de vaak prachtige verhalen over de Oude Hollandse Waterlinie niet meteen voor een groot publiek geschikt zijn. We zijn daarom begonnen met het begrijpelijk vertellen over de vestingsteden en het maken van on- en offline middelen als podium waarop bestaande en nieuwe activiteiten kunnen worden gecommuniceerd."

De aanpak sluit aan op de succesvolle werkwijze van Schoonhoven Partners (voorheen citymanagement), die als citymarketingorganisatie een coördinerende rol heeft. "Veel partijen sluiten aan, vanuit heel verschillende achtergronden: van historici tot routemakers en van wandelstichtingen tot ondernemers. Daardoor ontstaan nieuwe ideeën en is er meteen een breed draagvlak; een basis waarmee de zichtbaarheid meteen al wordt verbeterd."

Vestingbier

Een goed voorbeeld is Stadsbrouwerij Argentum die op verzoek van de projectgroep een speciaal Schoonhovens Vestingbier brouwde dat sinds Open Monumentendag verkrijgbaar is bij horeca en winkels. "Het is fantastisch te zien hoe ondernemers bereid zijn mee te investeren om de merklading van Schoonhoven als Creatieve Zilverstad aan de Lek te versterken. Zo is ook een mooie samenwerking ontstaan met Stichting Liniebreed Ondernemen, zijn de contacten met Stichting Oude Hollandse Waterlinie geïntensiveerd en zijn de bestaande Waterlinie-ommetjes in Nieuwpoort en Schoonhoven opgepoetst en ingepast in de aanpak."

De openbare ruimte speelt een belangrijke rol. "We hebben verhalenbanken bedacht op de vestingwallen waarop korte verhaaltjes over de waterlinie staan afgedrukt. Met als idee dat mensen daar gaan zitten, de verhaaltjes lezen en met elkaar in gesprek raken over het vestingverleden. Uit berichten op social media lezen we dat dat geweldig goed werkt!"

Komende jaren wil de werkgroep Twin Cities verder werken aan een beleefbare vestingtweeling langs de Lek. Onder andere door het nu gepresenteerde Vestingkwartier Schoonhoven verder uit te bouwen, het nieuwe beeldmerk van Vestingstad Nieuwpoort te activeren en het aantal vestingevenementen uit te breiden. "Als de Oude Hollandse Waterlinie in 2022 350 jaar bestaat, moet er iets staan waar niemand om heen kan, dat is het doel dat we onszelf gesteld hebben."

Meer info over Schoonhoven en Nieuwpoort als vestingsteden in de Oude Hollandse Waterlinie is te zien op de websites www.vestingstad.inschoonhoven.nl en op www.nieuwpoort.nu/vesting.