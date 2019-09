Stroomstoring treft deel Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

REGIO • Een grote stroomstoring heeft donderdagochtend 19 september voor overlast gezorgd in grote delen van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Vanaf 05.24 uur zijn enkele zogenaamde KV-stations uitgevallen. Dit zorgde ervoor dat er geen elektriciteit was in plaatsen als Vianen, Arkel, Nieuwpoort en Leerdam en omgeving. Na ongeveer een uur meldde Stedin dat de stroomstoring opgelost was.

Alleen in Groot-Ammers hebben 340 klanten en christelijke basisschool nog steeds geen elektriciteit. Verwacht wordt dat rond 10.30 uur de noodstroom ingeregeld is, waardoor de ongeveer 340 getroffen klanten van Stedin in Groot-Ammers weer elektriciteit hebben.

Monteurs van Stedin werken intussen aan herstel van het distributiestation aldaar.