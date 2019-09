VIDEO: Controle op controle bij trouwlocaties in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Goed nieuws voor verloofde stellen in Vijfheerenlanden: als alles doorgaat, mag je binnenkort trouwen waar je maar wil. Dus niet alleen in het gemeentehuis, maar ook op bijvoorbeeld een boot of een boerderij. Een locatie moet wel vooraf gecontroleerd worden. Iedere keer, voor élke bruiloft.

De nieuwe regel pakt daarom slecht uit voor Partycentrum Het Dak in Leerdam. Daar kon je altijd al trouwen. Toch komen ook daar ambtenaren voortaan voor iedere trouwerij kijken of de locatie brandveilig is en er bijvoorbeeld genoeg nooduitgangen zijn. Kosten: 250 euro per controle.

De nieuwe trouwregels voor Vijfheerenlanden worden donderdagavond besproken in een commissievergadering van de gemeente.

