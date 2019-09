Nieuwbouw Bleskensgraaf blijft dilemma voor raad

MOLENLANDEN • Na een jaar uitstel om een participatietraject mogelijk te maken, vinden sommige raadsleden van Molenlanden het nog steeds lastig om een keuze te maken voor een nieuwbouwlocatie in Bleskensgraaf. 'Ik begin te twijfelen over locatie west.'

Het college vroeg de raad dinsdagavond in te stemmen met vervolgonderzoek naar woningbouw aan de westelijke rand van het dorp, langs de Zevenhovenstraat. Onverwacht voor de raad was dat het college in het onderzoek ook verplaatsing van de School met de Bijbel wil meenemen, waarbij de huidige locatie vrij komt voor woningbouw. En verplaatsing van het trapveld in het dorp.

Burgerparticipatie

Insprekers vroegen aandacht voor behoud van het landschap, de molenbiotoop van molen De Vriendschap, natuur en recreatie. Allemaal om de gemeente ertoe te bewegen een andere locatie te kiezen. Inspreker De Lijster was kritisch over de participatie. "Er is slechts twee uur geïnvesteerd in burgerparticipatie. We vinden dit spijtig. Het ruimtelijk ontwikkelperspectief is nu in de basis identiek aan het eerdere. Er is geen intensief proces van betrokken burgerparticipatie geweest. Er is juist verdeeldheid gecultiveerd. Verdeel en heers. Ik vraag u burgerparticipatie naar hoger level te tillen."

Pieter van Bruggen (CU) was ondanks alles 'blij dat het participatietraject is doorlopen'. Ook zei hij: "West lijkt vooralsnog de minst onwenselijke locatie." Maar later op de avond erkende hij: "Ik begin te twijfelen over west."

Niet bomvol

Het CDA wil maar eens beginnen met de eerste drie percelen op west. "Maar west moet niet bomvol worden", aldus Jonette Koorevaar. "We laten ons graag verrassen door een groot totaalplaatje voor de langere termijn."

Doe Mee Molenlanden stemt in met de keuze voor de locatie. Ruud van Rijn maakte wel een kanttekening: "Spaar het molenbiotoop." Ook zei hij: "We zijn blij met kritische burgers. Maar we lopen niet weg voor bestuur, we zullen beslissingen nemen als dat nodig is."

Verkeer

Paul Verschoor (Progressief Molenlanden) vroeg om compensatie voor verlies van groen en vroeg aandacht voor het verkeer. "Afwikkeling van verkeer door de Kerkstraat vinden we onderbelicht. En we pleiten er voor het oplossen van parkeerdruk ook mee te nemen."

Eén inspraakavond

De SGP was nog het meest kritisch over de trage gang van zaken. Bas de Groot: "Waarom heeft het zo lang geduurd voordat we dit plan behandelen? Er is maar één inspraakavond geweest, er is geen tweede sessie geweest jammer genoeg. En waarom is verplaatsing van school en trapveldje niet meegenomen in participatietraject?"

Amendement

De SGP is geen voorstander van inbreiden. "Dat is zonde van het groen dat nog aanwezig is", aldus De Groot. Hij pleitte ervoor om ook de locatie noord te bespreken met de provincie. "We overwegen daarvoor met een amendement te komen."

Niet wijzer

Bert Moret (VVD) vindt het lastig. "Ik geloof dat iedereen het erover eens is dat er gebouwd moet worden. Maar sprekers over aantasting van het landschap moet ik gelijk geven. Het is een heel mooi gebied. Ik word een beetje heen en weer geslingerd door alle opmerkingen. Er zijn voor en tegenstanders van alle windrichtingen, ik ben er niet wijzer van geworden."

Ook vroeg hij zich af: "Zou een studie naar noord zeker op langere termijn niet verstandig zijn? En als je op de langere termijn kijkt: aan de zuidkant is de minste weerstand, daar is een bedrijfsterrein en heb je goede ontsluiting."

Geen 10

Wethouder Arco Bikker erkende: "De inspraakavond verdiende zeker geen 10. De voormalige voorkeursvariant was de west-variant, dus vanuit die hoek waren de meeste mensen aanwezig. We hebben gesproken over andere mogelijkheden, maar die zijn minder geschikt."

"Ik kan me heel goed voorstellen dat je niet blij bent met een plan voor woningbouw in het betreffende landschap. Gevoelens die er leven begrijpen we. Maar overal waar je nieuwbouw ontwikkelt gaat het ten koste van groen en uitzicht. Er zullen overal mensen zijn die er niet enthousiast over worden. De west-variant is voor ons de meest voor de hand liggende. En we zullen aan de molenbiotoop moeten voldoen."

Provincie

Van Bruggen vroeg zich af hoe realistisch de keuze voor de locatie west is. Bikker: "Het gesprek met de provincie moet nog plaatsvinden. Er zitten nieuwe Gedeputeerde Staten (dagelijks bestuur provincie, red.) Die zitten er een dag of dertien. Zij zien ook wel dat er een woningbouwvraag is, maar zijn ook terughoudend met bouwen in het groene hart."

Verschoor vroeg om daadkracht. "Ik wil voorkomen dat we op kortere termijn geen besluit nemen over woningbouw. We hebben het een jaar uitgesteld. Toon daadkracht. Dan kun je aan de slag met bouwen."

Tweede opdracht

De Groot: "Laten we volgende week op een locatie voorsorteren en een tweede opdracht formuleren om ook voor te sorteren op een andere windrichting. En het college opdracht geven een vlekkenplan (grove intekening als basis voor voorlopig ontwerp, red.) te maken voor de toekomst." Van Rijn: "Dat wordt een integraal raadsbreed amendement." Bikker reageerde: "Ik hou wel van een duidelijke opdracht." Voorzitter Jan Arie Koorevaar: "We nemen het als bespreekstuk mee richting de raad van oktober."

Molenaar

Aan het begin van de raadsvergadering maakten ook Aad Schouten en Frank Klören gebruik van het inspraakrecht. Molenaar Aad Schouten (medebestuurslid van stichting Molen De Vriendschap, inwoner van Bleskensgraaf en bewoner van de Wingerdse molen): "We zijn groots op onze molens, maar ondertussen zijn het eigenlijk maar lastige dingen. We proberen zoveel mogelijk te knabbelen aan de regels voor molenbiotopen. Jammer. We geven ook veel geld uit om ze te behouden."

"Ruimte is er toevallig aan de westkant van Bleskensgraaf nog wel. Dat is gedeeltelijk door molenbiotopen, want daar mocht niet gebouwd worden. Dat maakt dit stukje uniek."

Nachtwacht

Frank Klören, eigenaar van molen De Vriendschap: "Het verstoren van het beeld rondom de molen is hetzelfde als de Nachtwacht verplaatsen naar de gang van het museum. Al jaren handhaaft de gemeente de molenbiotoop niet. Waarom moeten we dan nu ineens vertrouwen dat het wel goedkomt? Doe Mee: in uw verkiezingsprogramma staat dat u molenbiotopen wilt handhaven. Doet u dat niet, dan is dat kiezersbedrog. Economische belangen geven vaak de doorslag, daardoor komen andere waarden in de schaduw."