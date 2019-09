VIJFHEERENLANDEN • Voor iedereen die met de fiets het gebied tussen de Lek en Linge wil ontdekken is er een nieuwe fietsroute: 'Tussen Lek en Linge'.

De route brengt je langs de mooiste plekken tussen de rivieren Lek en Linge. Fietsers ontdekken de verrassende, historische steden Leerdam, Vianen en Ameide met ieder hun eigen karakter en genieten van de rust en natuur in natuurgebied de Zouweboezem. Onderweg komen ze langs oude boerderijen en unieke locaties voor een tussenstop.

Het eerste exemplaar van de routefolder is overhandigd aan wethouder Recreatie & Toerisme, Cees Taal.

De route is ontwikkeld in samenwerking met Leerdam Glasstad en Routebureau Utrecht. De routefolder is gratis op te halen bij de VVV aan de Voorstraat in Vianen en het Toeristisch Informatie Punt van Leerdamglasstad.nl.

De route is ook te downloaden via www.leerdamglasstad.nl of www.vrijstadvianen.nl.