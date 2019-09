Oud-leerlingen laatste gebruikers van oud schoolgebouw in Ameide

AMEIDE • Oud-leerlingen van basisschool De Kandelaar in het Utrechtse dorp Ameide nemen als laatste afscheid van hun schoolgebouw. Het schoolbestuur en de gemeente Vijfherenlanden hebben hierin toegestemd. Op zaterdag 28 september keren zo'n 40 leerlingen uit heel Nederland, en daarbuiten, terug naar hun oude dorpsschool.

De twee groepen acht van 30 jaar geleden grijpen de kans aan nog één keer met elkaar in het klaslokaal plaats te nemen. Ze zijn met deze actie de laatste gebruikers van het gebouw voor het gesloopt wordt en plaats moet maken voor woningen.

Toen de oud-leerlingen van basisschool De Kandelaar hoorden dat hun oude schoolgebouw ging verdwijnen kwamen ze direct in actie. Binnen een paar weken werden alle oud-klasgenoten opgespoord en een Whatsapp-groep opgestart. Initiatiefnemers Jarin van Oort en Paul van der Ham: "Op deze plek hebben we acht jaar van ons leven doorgebracht, het heeft ons gevormd. We hebben hier gelachen en gehuild, dat laat je niet zomaar zonder afscheid verdwijnen."

De oud-leerlingen namen contact op met de schooldirectie en de gemeente Vijfheerenlanden, die verantwoordelijk is voor de sloop van het gebouw. Ze wisten daarmee op de valreep te regelen dat ze nog één keer met elkaar naar hun school konden. "Veel klasgenoten van toen wonen niet meer hier in het dorp en hadden niet door dat ons oude schoolgebouw ging verdwijnen.", zegt mede-organisator Gerda Mesker. Ina van der Vliet, ook mede-organisator, vult aan: "Toen ik hier de afgelopen week na 30 jaar terugkwam, rook ik direct de geur uit mijn jeugd. Zo'n gebouw roept een wereld aan herinneringen op. Ik gun mijn klasgenoten de kans dat nog één keer te beleven."

De directie reageerde sympathiek op het verzoek van de oud-leerlingen om nog één keer bij elkaar te komen in hun oude klaslokaal. Wim Wilkens van basisschool De Kandelaar: "Het is een leuk initiatief, dus wij wilden ons best doen om dat mogelijk te maken. We hebben in overleg met alle betrokken partijen alles geregeld om te zorgen dat het gebouw nog een laatste keer gebruikt kan worden door de oud-leerlingen. Water, gas en elektra waren al bijna afgesloten en ook de sloophamer was al besteld."

Tijdens de bijeenkomst op zaterdag 28 september komen verschillende oud-leerkrachten langs. De klassenfoto's worden opnieuw gemaakt op dezelfde plek als dertig jaar geleden. In het gebouw is een pop-up museum met spullen en foto's van de oud-leerlingen zelf. Om 17:00 uur nemen de oud-leerlingen met een speciaal ritueel op het schoolplein definitief afscheid van hun gebouw. "We nodigen iedereen in het dorp uit om daarbij te zijn", zegt Gerda Mesker.

Het schoolgebouw in Ameide is niet het enige schoolgebouw dat verdwijnt. In dorpen in heel Nederland verdwijnen scholen of worden samengevoegd. Een gevolg van de vergrijzing op het platteland. School met de Bijbel De Kandelaar in Ameide heeft zich samen met OBS De Vlindertuin gevestigd in een nieuwe Brede School op een andere locatie in het dorp. Onderwijsminister Arie Slob maakt de komende jaren tot 48 miljoen euro vrij om te zorgen dat er ook in de plattelandsregio's een school in de buurt blijft.