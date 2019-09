Appgroep en isolatie na geluidsoverlast café 'f Fust

NIEUW-LEKKERLAND • Café 't Fust in Nieuw-Lekkerland neemt maatregelen om de geluidsoverlast tegen te gaan. Dat blijkt uit een reactie van het gemeentebestuur van Molenlanden na schriftelijke vragen van de SGP.

De gemeente laat regelmatig controles uitvoeren bij café's in de gemeente en heeft bij 'f Fust aan het Planetenplein geen grote overtredingen geconstateerd. Er werd onlangs een waarschuwing uitgedeeld omdat er alcohol geschonken was aan iemand die jonger was dan achttien jaar.

Naar aanleiding van meldingen van omwonenden over geluidsoverlast hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente, de politie, de betreffende omwonenden en de uitbater van het café. Daarbij is door de exploitant toegezegd de geluidsnormen en sluitingstijden na te leven, waarbij er een groepsapp is opgestart waarin omwonenden op de betreffende momenten direct zelf overlast kunnen melden bij de exploitant, zodat die in kan grijpen.

Omwonenden vertelden dat er langere perioden waren waarop er geen geluidsoverlast werd ervaren, maar dat dit op sommige momenten toch nog wel werd ervaren. Daarop hebben diverse controles plaatsgevonden, maar daarbij geen overtredingen geconstateerd. Deze controles zullen blijven worden uitgevoerd.

Afgelopen week is er wederom een gesprek geweest tussen exploitant en de burgemeester. Daarbij heeft de exploitant aangegeven actief maatregelen te gaan nemen voor wat betreft isolering en geluidsbegrenzing. Daarnaast gaat de exploitant in samenwerking met de betreffende omwonenden een concrete mogelijkheid van geluidsdemping op het plein onderzoeken. Daarbij is de de rol van de gemeente faciliterend.