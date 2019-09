Informatieve workshop voor jonge mantelzorgers

GORINCHEM • Voor vrijwilligers en werknemers die werken met patiënten waarvan de jonge gezinsleden meehelpen om het gezin te laten draaien organiseerde de Gorinchemse Uitdaging op maandag 9 september weer een workshop van de Kenniskaravaan.

Deze Jonge Mantel Zorgers (JMZ'ers) spelen een onmisbare rol in hun gezin. Omdat het zo vanzelfsprekend lijkt om mee te helpen krijgen deze JMZ'ers niet altijd de juiste ondersteuning. De workshop informeerde de deelnemers over de mogelijkheden om de JMZ'ers te ondersteunen, zodat zij hun taak kunnen volhouden.

Pauline Hurkmans van PTJ Trainingen en Jeugdwerk gaf een korte workshop over lichaamsgericht werk. En Marleen van Zwienen van Creatieve en Systemische Training verzorgde een korte workshop over creatieve coaching en ondersteuning voor iedereen die met deze doelgroep werkt. De Gorinchemse Immanuelkerk stelde zeer gastvrij haar ruimte beschikbaar.

Voor meer informatie of om in de toekomst dergelijke workshops bij te wonen: Marleen van Zwienen via 06-55962895.