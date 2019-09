Haags Kamerlid bevraagt minister over uitstoot Chemours

• Gijs van Dijk (PvdA) stelde in de Tweede Kamer kritische vragen over Chemours. (Foto: Aangeleverd)

• Gijs van Dijk (PvdA) stelde in de Tweede Kamer kritische vragen over Chemours. (Foto: Aangeleverd)

REGIO • Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) heeft onlangs kritische vragen gesteld over de uitstoot van giftige stoffen door Chemours in Dordrecht. Hij wil onder andere van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) weten of ze ervan op de hoogte is dat grond die vervuild is met GenX op dit moment niet vervoerd kan worden.

Wat Van Dijk betreft wordt er een landelijk norm ontwikkeld zodat vervuilde grond in bijvoorbeeld Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht vervoerd en verwerkt kan worden. Hij heeft de minister gevraagd naar haar mening over dit voorstel.

Vergunning

Recent bracht Van Dijk een werkbezoek aan Chemours, samen met lokale PvdA-politici. Naar aanleiding van dat bezoek stelde hij de minister een reeks vragen. Hij wil graag van de minister horen of ze weet dat Chemours heeft beloofd de uitstoot van GenX met 99 procent te gaan beperken. In verband daarmee vroeg hij: "Nu blijkt dat het mogelijk is de uitstoot fors te beperken, wordt dit ook opgenomen in de vergunning?"

Bloed testen

Het Kamerlid zou verder graag willen dat de minister contact onderhoudt met het bestuur van de provincie Zuid-Holland en relevante gemeentebesturen over de onrust over Chemours, zo maakte hij kenbaar. Ook met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zou Van Nieuwenhuizen moeten overleggen over de ongerustheid die Chemours veroorzaakt, vindt Van Dijk. Dit omdat omwonenden hun bloed willen laten testen op concentraties giftige stoffen zoals GenX. "Waarom wordt daar niet toe overgegaan voor alle bewoners die dat wensen?", aldus Van Dijk.

Kosten onderzoek

Van Dijk wil ook van Van Nieuwenhuizen weten of ze ook vindt dat Chemours de kosten van onderzoek naar verontreiniging en effecten op de volksgezondheid zou moeten vergoeden.

PvdA Sliedrecht heeft samen met mensen uit de regio zestien weken lang een "vervuilde-grond-terugbreng-actie" gehouden. Ze leegden meer dan honderd emmers vervuilde grond voor de poorten van Chemours.