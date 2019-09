Nieuwe stichting gaat Lekoever Ameide grondig aanpakken

AMEIDE • Op 13 september is in Ameide de Stichting Waterfront Ameide en Tienhoven aan de Lek opgericht. De stichting is geschoeid op een burgerinitiatief en beoogt het verbeteren van de waterzijde van de Lek in Ameide en Tienhoven, zodat het waterfront meer mogelijkheden biedt voor bewoners, recreanten en waterverkeer.

De mogelijkheden van steigers, aanlegplaatsen, strandfaciliteiten en horeca gaan onder de loep genomen worden en mede afgestemd worden op de ontwikkelingen aan het Salmsteke en de op handen zijnde dijkaanpassingen.

De komende maanden gaat een groep bewoners met de verschillende autoriteiten de mogelijkheden onderzoeken en op 20 januari 2020 zullen de eerste plannen gepresenteerd worden in Het Spant in Ameide, waarbij alle inwoners welkom zijn en vragen kunnen stellen of commentaar leveren.

Het adres van de Stichting Waterfront Ameide en Tienhoven aan de Lek is Voorstraat 2, 4233EA te Ameide. Het bestuur bestaat uit Jan de Wit, Annemarie Top, Marleen Beijen, Annemarie Uijttewaal en Dirkjan Bouwmeester.