Vijftig jaar onderweg met Eim de Groot

GOUDRIAAN/MEERKERK • Weinig plekken in de regio waar Eim de Groot niet is geweest. Na 50 jaar is hij gestopt met zijn taxibedrijf en neemt hij afscheid tijdens een receptie op woensdag 25 september. "Ik heb er altijd plezier in gehad."

Probleemloos praat Eim (73) de avond vol aan de keukentafel in zijn appartement in Meerkerk. Van boven een glas wijn volgen de anekdotes elkaar in rap tempo op, regelmatig voorzien van zijn herkenbare, gulle lach. Naast hem vrouw Miek, steun en toeverlaat door de jaren heen. "We hebben het 50 jaar gedaan", zegt Eim. "Daar maak je veel in mee."

Band opbouwen

Trouwerijen, begrafenissen, vervoer naar speciaal onderwijs of het ziekenhuis: het stel is altijd breed inzetbaar geweest. "Dat is het leuke van dit vak", vertelt Eim. "Je komt mensen tegen in allerhande situaties en hebt ontelbare gesprekken. Sommige klanten zien we nu ook privé nog. Daar bouw je een goede band mee op."

Eim kijkt positief terug. Wanbetalers zijn op één hand te tellen, lastpakken had hij snel onder de duim ('kwestie van gezag uitstralen') en had iemand een glas teveel op, dan klonk het devies 'om maar even bij de schuifdeur te gaan zitten voor de zekerheid'. En Eim vervoerde niet alleen mensen. "In de begintijd reed ik ook wel eens pakketjes voor De Groot Drukkerij. En voor een Rotterdamse scheepbouwer ben ik naar Triëst in Italië gereden met een luxewagen vol roestvrijstalen buizen. Multifunctioneel!"

PTT-wagen

Op tafel ligt een fotocollage met pronkstukken uit het wagenpark door de jaren heen. Zoals de twee verlengde Mercedessen, een PTT-wagentje omgebouwd tot rolstoelauto ('de eerste in de omgeving') en de wagens waarmee hij begon: 2 Opel Kapitäns, overgenomen van Siem de Vos. Zijn eerste klus – Eim was toen 23 - herinnert hij zich nog goed. "Ik haalde meester Van Dijk op uit een revalidatiecentrum in Hillegersberg. Dat was gelijk een mooie rit."

Bijzondere herinneringen koestert hij aan het vervoer voor het ziekenfonds. "Dat zijn de ritten die je bijblijven, zeker als je iemand dagelijks naar het ziekenhuis rijdt." Miek vult aan: "Dan ben je meer dan alleen de chauffeur. Wij liepen ook vaak even mee naar de juiste afdeling in Dijkzicht bijvoorbeeld. Mensen kenden de weg daar niet, terwijl wij er vaak kwamen. Dan kun je iemand geruststellen."

Taxiwet

Niets zo veranderlijk als de taxibranche. Als kleine zelfstandige is het er niet makkelijker op geworden sinds hij begon in 1969, vanuit zijn vaders garage in Goudriaan. Termen als 'taxiwet', 'gordelplicht', 'Europese aanbestedingen' en 'boordcomputer' bestonden nog niet. "Toentertijd kreeg je van de gemeente een vergunning en maakte je met collega's in de omgeving de afspraak dat je niet in elkaars gebied ging rijden. En je kon er prima van rondkomen. Dat is nu wel anders."

Eim en Miek hebben het 50 jaar volgehouden dankzij 'de vrijheid van het onderweg zijn, de mensen die je leert kennen en een voorliefde voor auto's'. "En de hulp van parttimers als Gerrit en Fij den Ouden die meer dan 25 jaar voor ons klaarstonden." Nu het afscheid daar is, komen hobby's als biljarten en postzegels verzamelen weer in beeld. En zijn voorliefde voor de geschiedenis van de streek, gebundeld in een map vol oude brieven, nota's en foto's voorzien van zelfgeschreven bijschriften. "Ik hoef me zeker niet te vervelen."

Receptie

Oud-collega's, klanten en relaties zijn welkom om Eim en Miek op woensdag 25 september de hand te drukken tijdens een receptie/reünie in de Linde te Meerkerk (Lindenstraat 1) van 15.00 tot 18.00 uur. "Liever geen bloemen", benadrukt Eim. "Dan maar iets voor een goed doel."

Jan de Gier