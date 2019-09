VVD VHL stelt vragen over statushouders

VIJFHEERENLANDEN • De VVD in de gemeente Vijfheerenlanden is benieuwd naar de huisvesting van statushouders in Hotel Tulip Inn in Meerkerk. De fractie heeft over dit onderwerp schriftelijke vragen gesteld aan B&W.

De VVD wijst op recente publicaties in deze krant, waarin stond vermeld dat Tulip Inn arbeidsmigranten, de gemeente spreekt over kennismigranten: 'hoger opgeleide mensen', gaat huisvesten. Het AD meldde in diezelfde periode dat de gemeente statushouders met een versneld traject wil klaarstomen voor de arbeidsmarkt.

De VVD stelt vast dat dit gelet op de huidige krapte op de arbeidsmarkt en het toenemend tekort aan gekwalificeerde vakmensen een mooie aanvulling zou kunnen betekenen voor de regionale arbeidsmarkt, maar heeft wel een aantal vragen over dit initiatief.

Zo wil de fractie weten of er sprake is van een 'normaal' verblijf in een hotel of van huisvesting in de vorm van (tijdelijke) bewoning, om hoeveel statushouders en om welke periode het gaat. Ook wil de VVD nadere informatie over het versnelde traject waarmee de 'kennismigranten' worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt en is men benieuwd naar de rol van bedrijven en ondernemers bij dit initiatief.

Tenslotte vraagt de fractie naar de kosten van deze 'operatie', waar dat geld vandaan komt en of de gemeenteraad nog betrokken wordt bij de plannen.

door André Bijl