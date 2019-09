Avres start nieuwbouw Landsinghof in Giessenburg

GIESSENBURG • Avres is gestart met de bouw van een nieuw pand bij de Landsinghof in Giessenburg. Dit pand biedt straks volop ruimte en mogelijkheden voor mensen in de regio die in het groen (willen) werken.

Dat was reden voor een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 13 september. Medewerkers van de kwekerij en de groenploegen verzamelden zich rond het bouwterrein en Avres voorzitter Lizanne Lanser sloeg de symbolische eerste paal in de grond.

Groene opleidingslocatie

Lanser: "Op deze plek komt een groene opleidingslocatie, die klaar is voor de toekomst. Het wordt een plek met de voorzieningen om goed te kunnen samenwerken en leren. Ik ben dan ook trots dat ik het startsein mag geven voor de bouw."

Stevige fundering

Bestuurder Lanser blikte met de aanwezigen terug op de geschiedenis van de Landsinghof, die al sinds 1980 in Giessenburg gevestigd is. En zij richtte haar blik op de toekomst: "Deze heipaal staat symbool voor een stevige fundering. Een goede basis, waarmee de sociale infrastructuur voor inwoners van de gemeenten Molenlanden, Gorinchem en Vijfheerenlanden een zichtbare impuls krijgt."

Ontwikkeling

Met de bouw van dit nieuwe pand in Giessenburg wordt de Landsinghof opnieuw de centrale locatie voor de Avres groenvoorziening en kwekerij. Het nieuwe pand bevat de faciliteiten om van deze locatie een goede leer-werkplek te maken; spreekkamers, trainingsruimtes en extra werkplekken die geschikt zijn voor leren in de praktijk. Hiermee krijgt ook de samenwerking met het regionale onderwijs een impuls. Dit past in de koers die Avres enkele jaren terug inzette: passende werkplekken op verschillende locaties in de regio, waar ontwikkeling en begeleiding voorop staan.

Op de foto: Bestuurder Lizanne Lanser slaat een paal in de grond en geeft hiermee het startsein voor nieuwbouw Landsinghof.