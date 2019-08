'Leuke schoolreis' voor geiten naar Kinderdijks moeras

KINDERDIJK • Veertien geiten van de Ottolandse schaapherder Huug Hagoort grazen sinds vrijdag 23 augustus in het moeras in de Hoge Boezem van de Overwaard in Kinderdijk.

De dieren lopen daar om te voorkomen dat er een bos van wilgen opschiet. Waterschap Rivierenland wil dat er riet gaat groeien. In de afgelopen jaren verdween veel riet door wind en golfslag.

Wilgenzaad

Hagoort: "Het is in deze regio voor eerst dat geiten op deze manier worden ingezet. Het waterschap begon in 2017 met baggeren en zocht een plek om de bagger te deponeren. Toen hebben ze het plan opgevat een moeras te maken, met beschoeiing eromheen. Er zit veel wilgenzaad in die bagger, daaruit groeiden manshoge boompjes. Die willen ze daar niet hebben." Hagoorts geiten bleken een uitkomst. "Die vreten graag aan bomen. De Sahara is ontstaan door geiten."

Luilekkerland

De geiten presteren goed, blijkt uit het verhaal van Hagoort. "Ze zitten in een soort luilekkerland. Als ze bij ons aan bomen vreten worden ze achterna gezeten, nu mag het. Ze hebben geen werkvakantie, maar een vreetvakantie." Om in het moeras te komen moesten de dieren op een ponton naar de locatie gevaren worden. "Dat maakten ze voor het eerst mee. Ze vonden het prima. Een leuke schoolreis."

Proef

De begrazing is een proef die acht weken duurt. "We doen het met landgeiten, want witte melkgeiten kunnen slecht tegen veel regen of warm weer." Kunnen de landgeiten zelfs een hittegolf aan? "Het riet is hoog zat, ze kunnen er wegkruipen om uit de zon te liggen. Die geiten zoeken wel een plek op."

Controle

Er is iedere dag controle door mannen van het waterschap die er werken. "Zij voeren ze bij, controleren op gezondheid en geven ze water. Het is namelijk een half uur varen. We gaan zelf eens in de week kijken. Omdat dit nieuw is, is het belangrijk om te bekijken hoe de dieren zich houden. We hebben afgesproken: als het niet zou gaan, halen we ze terug."

Droge stukken

Delen van het moeras zijn nog te nat, daar zouden de geiten in weg kunnen zakken. "We hebben de droge stukken afgezet met schrikdraad. Het hele gebied is 16 hectare. Als het bevalt gaan we er volgend jaar meer geiten laten grazen. Dan is ook de rest van het moeras droog genoeg. Het blijft wel een moeras; zodra de belasting te groot wordt, zak je er weg. Met zwaar materieel kun je er moeilijk werken, tenzij voertuigen enorme banden hebben. Het is beter om het op duurzame wijze te doen."

Ook koeien

Hagoort heeft op diverse plekken in de regio in totaal 1.500 schapen 'aan het werk'. "Vorig jaar zijn we ook met koeien begonnen, in de Noordwaard, ten noorden van het nationale park de Biesbosch. Sinds dit jaar hebben we er geiten bij."