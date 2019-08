Nijpend tekort van chauffeurs op de buurtbus

MOLENLANDEN • Buurtbusvereniging de Binnen-Giessen kampt met een nijpend tekort aan buschauffeurs.

Er zijn dringend zo'n 25 chauffeurs nodig die een aantal uren per week beschikbaar zijn om de buurtbus te rijden in plaatsen als Giessen-Oudekerk, Giessenburg, Schelluinen, Gorinchem, Boven-Hardinxveld en Neder-Hardinxveld.

"Wij onderhouden de diensten op dit moment met zo'n twintig eigen vrijwilligers die worden bijgestaan door collega's van buurtbusverenigingen de Linge en de Alblasserwaard", vertelt Hans Versteegt, secretaris van Buurtbus de Linge en Buurtbus de Binnen-Giessen.

"Deze bijstand zal ophouden te bestaan en wij moeten dan ook op zoek naar 25 nieuwe vrijwillige chauffeurs om onze diensten zelfstandig te kunnen draaien."

Bij de start van de nieuwe buurtbuslijnen van Qbuzz, bijna een jaar geleden, had een aantal chauffeurs van omliggende buurtbusverenigingen toegezegd om naast hun ritten bij de eigen vereniging, tijdelijk ritten te willen rijden op de lijnen 706 en 707 van buurtbusvereniging de Binnen-Giessen.

"Met tijdelijk dachten wij aan zo'n drie maanden", vervolgt Versteegt. Maar het werven van nieuwe chauffeurs gaat niet voorspoedig en de chauffeurs van omliggende verenigingen rijden inmiddels al zo'n driekwart jaar van Giessenburg naar Gorinchem.

Versteegt: "We gaan nu merken dat er chauffeurs zijn die het tijdelijke wel erg lang gaan vinden. Bij de eigen vereniging gaat ook het probleem spelen dat deze chauffeurs niet voor de eigen lijnen beschikbaar zijn voor invalbeurten."

Bij elkaar waren het zo'n twaalf chauffeurs van omliggende buurtbussen, inmiddels nog maar acht. De verwachting is dat er meerdere zullen stoppen. Buurtbusvereniging de Binnen-Giessen heeft nu negentien vaste chauffeurs. Versteegt: "Willen we redelijk kunnen functioneren, dan moeten we er zo'n 45 á 50 hebben.

De bussen rijden vijf dagen per week (van maandag tot en met vrijdag) elk uur vier vaste routes, van 07:00 tot 19:00 uur. De chauffeurs rijden een dienst van twee uur volgens een vooraf opgesteld rooster. Belangstellenden die willen helpen kunnen mailen naar info@buurtbusverenigingdebinnengiessen.nl (ook voor vragen).