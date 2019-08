Als je een huis gaat kopen, moet je op heel veel zaken letten op vooral financieel en organisatorisch vlak. Waar je echter zeker ook naar moet kijken zijn de zogenaamde ontbindende voorwaarden .

Dit kan bijvoorbeeld van pas komen als blijkt dat de hypotheek niet in orde gemaakt kan worden. Met de juiste ontbindende voorwaarden kun je nog onder de koop van een huis uit. Wij raden dus ook altijd ontbindende voorwaarden aan zodat je geen risico loopt. Het is namelijk lastig in te schattig hoe moeilijk het zal worden om alles rond te krijgen.

Periode van drie dagen

Staat er een handtekening onder een voorlopig koopcontract, dan zit je er wel degelijk aan vast. Je kunt dan niet zomaar ongedaan maken. Koop je een woning dan heb je wel een periode van drie dagen waarin je alsnog van het kopen van het huis af kunt zien. De bedenktijd gaat in om 0.00 uur van de dag nadat de koper het getekende exemplaar heeft ontvangen. Je hoeft niet aan te geven waarom je dat doet overigens.

De bedenktijd van drie dagen gaat in als je de koopakte hebt ontvangen. Wil je daarna nog van de koop af, dan gaat dit je geld kosten, mits je dus ontbindende voorwaarden in de koopakte hebt laten opnemen.

Zo verlies je de waarborgsom

Teken je een voorlopig koopcontract, dan wordt door de verkoper een waarborgsom gevraagd. Vaak is dit tien procent van de totale koopsom. Dit biedt de verkopende partij een soort van garantie dat je een serieuze partij bent en het huis echt wilt kopen. Ontbind je de koop en trek je het bod in, dan ben je deze waarborgsom kwijt. Die voldoe je dan aan de verkoper als een soort van boete.

Voorkom dit door ontbindende voorwaarden op te nemen in het contract. Als je het huis niet kunt kopen om een van de 'vastgestelde' redenen, dan is er van een boete geen sprake.

Koper loopt minder risico

Heb je interesse voor een woning? Dan dien je als je een bod doet al te laten weten wat de voorwaarden kunnen zijn waaronder je de koop eventueel zou ontbinden. Die voorwaarden zijn belangrijk en bepalen of jij als kopende partij een serieuze optie bent of niet.

Weet je helemaal zeker dat de financiering geen probleem is, dan hoef je die optie in elk geval niet als ontbindende voorwaarde op te nemen en loopt de verkoper dus aanzienlijk minder risico en word je interessanter. Ontbindende voorwaarden kunnen dus betrekking hebben op de financiering, het niet kunnen krijgen van een Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundige keuring. Verder kan het afhangen van de gemeente of die al dan niet toestemming geeft voor een verbouwing.