Vlees slagerij Vlot bij Kaas- en zuivelboerderij Kuiper

GIESSENBURG • Kaas- en zuivelboerderij Kuiper in Giessenburg verkoopt sinds vrijdag 23 augustus het vlees van slagerij Vlot uit Brandwijk. De winkel van Vlot is gesloten.

Jan de Kuiper: "Twee jaar geleden heeft slager Wim bij de Vaate de winkel van Vlot overgenomen. Hij is gedwongen daar te vertrekken, maar blijft wel slager. Bij de Vaate heeft een slachtplaats in De Meern waar hij Belgische blauwe koeien uit de Alblasserwaard slacht. Alles wat bij Vlot verkrijgbaar was, is ook bij ons te koop: vers rundvlees en kip, ook voor de barbecue."

Bestellen

Klanten kunnen bestellen via de webshop van Vlot (webshopambachtelijkeslagerijvlot.nl) of door te mailen naar De Kuiper (info@giessenlander.nl). "Ze kunnen hun bestelling op vrijdag en zaterdag ophalen. We zijn ook op dinsdag geopend, dan is er bevroren vlees verkrijgbaar."

De Kuiper is blij met de aanvulling. "Dit is een product dat goed in ons assortiment past. Net als bij onze kaas weet je waar het vandaan komt. Het zijn producten met een verhaal. We verkochten overigens al vlees van onze eigen koeien."

Beleving

Zowel voor Vlot als voor De Kuiper geldt dat klanten soms van ver komen, ook voor de beleving. "Ze kunnen op de boerderij rondkijken, tussen de koeien, bij de kalfjes. Door een groot raam in de winkel kun je de kaasmakerij zien. In de oneven weken op vrijdag en in de even weken op zaterdag zijn we daar aan het kaas maken."

Het assortiment van de zuivelwinkel is uitgebreid. Jan en zijn vrouw Thera verkopen onder andere diverse soorten boerenkaas en yoghurt, kruidenkazen, roomboter, kwark, smeerkaas en boerenadvocaat. Ook zijn er soorten vla en ouderwetse papsoorten zoals: griesmeel en havermoutpap.

Openingstijden

De winkel is geopend op dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur, op vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur. Het adres: Heideweg 2. Voor meer informatie: http://giessenlander.nl.