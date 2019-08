Nieuwpoort op de Sint Bernardusfeesten in België

NIEUWPOORT • Op uitnodiging van de jumelagecommissie van Nieuwpoort aan de IJzer zijn dit weekend afgevaardigden van het samengevoegde Stichting Jumelagecommissie en Stichting Vestingstad Nieuwpoort afgereisd naar de zuiderburen.

In Nieuwpoort aan de IJzer vindt jaarlijks in augustus de traditionele Sint Bernardusfeesten plaats. Het is een driedaags volksfeest met straattheater, muziekoptredens, vuurwerk en de traditionele wandeling en zegening van de Sint Bernardushonden, dit jaar alweer voor de 50e keer. Een ander onderdeel van deze feesten is een braderie in de badplaats.

De afgevaardigden van Nieuwpoort a/d Lek hebben deelgenomen aan de braderie en hebben twee dagen de streek en streekproducten gepromoot. Ondanks het warme weer waren de bezoekers toch vooral geïnteresseerd in fietsroutes in onze mooie omgeving. En kochten zij onder andere honing uit Nieuwpoort en producten van Landwinkel Pek.

De jumelage commissie is betrokken bij diverse uitwisselingen tussen Nieuwpoort a/d IJzer en Nieuwpoort. Dit was de eerste keer dat Nieuwpoort aanwezig was bij de Sint Bernardusfeesten.

In september zullen kunstwerken van kunstenaarsgroep Kreaktief te zien zijn in Nieuwpoort België. Het college van B&W van Molenlanden is officieel uitgenodigd voor de opening van deze tentoonstelling, op 2 september in de Stadshalle van Nieuwpoort aan de IJzer.