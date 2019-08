Dagelijks telefoon voor alleenstaanden Molenlanden

MOLENLANDEN • Gezond opstaan is voor niemand vanzelfsprekend, voor ouderen zeker niet. Daarom namen Arie Slob en Peter Baan uit Noordeloos het initiatief voor een telefooncirkel voor oudere alleenstaanden. Zodat er elke ochtend iemand checkt hoe het gaat.

De zeventigplussers Sijgje van Gils en Jaantje Mesker uit Noordeloos zijn blij met het dagelijkse telefoontje. Ook Jaantjes dochter Joke is dat. "Ik vind dit een goede start van de dag", zegt ze. Jaantje: "Het is rustgevend." Sijgje knikt. "Dat vind ik ook."

Arie Slob nam vorig jaar contact op met initiatiefnemers in Gorinchem, waar al langer een telefooncirkel functioneert. Joke: "Toen Giessenlanden en Molenwaard fuseerden, wilde hij het in Molenlanden ook opzetten."

Verouderd systeem

Jaantje: "Eerder hadden we in ons dorp een ander systeem, met drie vrijwilligsters die we konden alarmeren door op een knopje te drukken. Dat heeft jaren gedraaid, maar het systeem was verouderd." Met een schittering in haar ogen: "Er was ook iemand die een aantal keren op de knop drukte omdat ze zin had in een babbeltje. Ze hebben haar vriendelijk verteld dat het daarvoor niet was bedoeld."

Cirkel rond

Voor de telefooncirkel hebben acht vrijwilligers om de beurt een week lang 'dienst'. Elke ochtend om half negen belt een van hen de eerste naam op de lijst. Sijgje: "Ik ben de eerste die ze bellen. De vrijwilliger zegt: 'Goedemorgen, hebt u goed geslapen en is alles goed?' Daarna bel ik Jaantje, zij heeft weer een volgend adres. De laatste die gebeld is, belt weer naar de vrijwilliger. Dan weet ze dat de cirkel rond is."

Sleutel

Alle deelnemers hebben ook de gegevens van een contactpersoon doorgegeven, voor het geval de telefoon niet wordt opgenomen. Jaantje: "Als we geen contact krijgen, belt de vrijwilliger de contactpersoon." Sijgje: "Die heeft een sleutel en moet gaan kijken wat er aan de hand is."

Geen internet

Beide dames hebben geen internet. "Ik heb geen computertoestanden ofzo", zegt Jaantje. "Ik ook niet", reageert Sijgje. "Er zijn vast mensen die elkaar mailen en daarom geen telefooncirkel nodig hebben. Maar alle andere alleenstaande ouderen kan ik het aanbevelen." Jaantje: "Ik zou zeggen: aarzel niet langer."

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Arie Slob van (0183 – 581331) of Peter Baan (0183 – 581654). Slob is voorzitter van de Seniorenraad Molenlanden. Hij hoopt dat de telefooncirkel mensen ook een beetje uit hun isolement haalt, als daar sprake van is. De voorzitter wil jaarlijks enkele momenten organiseren waarop deelnemers aan de cirkel elkaar kunnen ontmoeten. Namens de Stichting Welzijn Molenlanden is ook Claudia Straathof bij het initiatief betrokken. Zij is bereikbaar via: info@welzijnmolenlanden.nl.