Molens open tijdens Open Monumentendag

REGIO • Op zaterdag 14 september zullen vrijwel alle molens van SIMAV openstaan voor publiek. Tijdens de Open Monumentendag staan de molenaars klaar om belangstellenden te woord te staan.

Van 10:00 tot 16:00 uur zijn de molens, behalve de privé vertrekken, van binnen te bewonderen. Een uitgelezen kans om met de droogleggers van de polders kennis te maken. Molens waren onmisbaar in ons land onder zeeniveau en in de andere functies die zij vervulden. Maar ook vandaag, als cultureel erfgoed, blijven ze de geschiedenis levend houden. Bovendien is er binnen SIMAV een groter wordende groep jonge ambitieuze molenaars die de continuïteit van het ambacht waarborgen.

SIMAV staat voor de Stichting die zorgt voor het behoud van de molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Ruim 60 jaar maakt deze vrijwilligersorganisatie zich hard voor onderhoud en herstel van 36 molens. Vier daarvan zijn korenmolens waarvan één nog volledig in productie.

Via de website van SIMAV zijn fietsroutes te downloaden. Drie routes van verschillende afstanden, tevens verkrijgbaar bij VVV's, voeren langs een aantal molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

De startpunten liggen in Leerdam, Groot-Ammers en Oud-Alblas. Molen De Hoop is ook op zondag 15 september open. Meer info via de website: www.simav.nl.