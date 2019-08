Koningin Máxima brengt bezoek aan Alzheimer Café in Giessenburg

GIESSENBURG • Hare Majesteit Koningin Máxima brengt dinsdag 10 september een bezoek aan het Alzheimer Trefpunt in Giessenburg, een van de ruim 240 Alzheimer Cafés voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden.

Aanleiding is het 35-jarig bestaan van Alzheimer Nederland die onder meer zorg draagt voor deze ontmoetingsplekken. Tijdens het bezoek van koningin Máxima reikt directeur Gerjoke Wilmink het eerste gouden vergeet-me-nietje uit aan een 'gouden' vrijwilliger van Alzheimer Nederland. Aansluitend spreekt koningin Máxima met patiënten en mantelzorgers.

"We zijn zeer verheugd dat koningin Máxima ons met een bezoek wil vereren vanwege ons 35-jarig bestaan'', zegt Gerjoke Wilmink. "En we zijn blij dat dat op een plek is waarbij de mensen waarvoor we opkomen aanwezig zijn."

Erik Scherder

De bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt in Giessenburg op 10 september is tevens de start van de evenementen die de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland organiseren in het kader van Wereld Alzheimer Dag op 21 september. Thema van dit jaar is 'Samen Bewegen'. Om die reden is expert prof. dr. Erik Scherder als gastspreker voor de bijeenkomst uitgenodigd.