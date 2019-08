GOUDRIAAN • De eerste editie van het Blauwalg Festival in Goudriaan werd zaterdagmiddag en -avond een doorslaand succes; met zo'n vijfhonderd bezoekers was het muzikale evenement in natuurgebied Slingelandse Plassen helemaal uitverkocht.

Mede verantwoordelijk voor dit succes was het prachtige weer. Er werd volop genoten van de muziek van bands als Sunset Yellow, The Meadows, Switch Bones en A-men, maar het strandje en het grasveld werden ook volop gebruikt om een hapje te eten en te drinken of gezellig even bij te praten.