Zwembad de Dompelaar verwelkomt 10.000e bezoeker

GROOT-AMMERS • Openluchtzwembad de Dompelaar in Groot-Ammers verwelkomde zaterdag 24 augustus de 10.000e bezoeker van dit jaar.

Jasmijn Uittenbogaard was de gelukkige. De 10.000e bezoeker viel bijna een maand later dan vorig jaar. De winnaar is een echte waterrat en een trouwe bezoeker van het zwembad. Het gratis abonnement is aan haar goed besteed.

Het seizoen is nog niet ten einde. Er staan nog een aantal activiteiten op de planning, waaronder Hond-Baasje zwemmen op 7 september. Het wordt volgend jaar een bijzonder jubileum jaar voor zwembad de Dompelaar. Zij vieren dan hun 50-jarig bestaan.