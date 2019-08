Feestprogramma Giessen-Oudekerk: oud en vertrouwd én nieuwe ideeën

GIESSEN-OUDEKERK • De Oranjevereniging van Giessen-Oudekerk heeft weer een mooi feestprogramma samengesteld.

Van woensdag 11 tot zaterdag 14 september worden er voor jong en oud gezellige activiteiten gehouden in de feesttent op het trapveld nabij de school.

"We doen er veel aan om de mensen een aantal mooie dagen te bezorgen", vertellen Jan van der Vlies, Menno van Harten en Anke van Garderen. Samen met hun tien collega's van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk pakken ze weer flink uit.

De kindermiddag op woensdagmiddag 11 september is na de introductie van twee jaar geleden niet meer weg te denken. "Het was daarvoor lang geleden dat we die organiseerden, maar het was zo'n succes dat we die wilden herhalen", vertelt Anke.

Met 'Magic Traffic' heeft de oranjevereniging een leuk en educatief programma voor de kinderen vanuit Giessen-Oudekerk en omgeving. "Het sluit ook mooi aan op het programma waar ze op dat moment op school mee bezig zijn." Aansluitend wordt weer de kinderdisco en de kinderbingo gehouden. De kinderactiviteiten duren van 14.00 tot 17.00 uur. Entree is gratis.

Woensdagavond vanaf 19.45 uur wordt er bingo gehouden voro volwassenen. Tommy Netten verzorgt weer de presentatie en naar verwachting zal de tent vol zitten wanneer de balletjes gaan rollen. Het bedrijfsleven heeft weer mooie prijzen gesponsord.

Donderdagavond is er 'Casino Night' met onder meer Black Jack, het moneywheel en andere spellen zoals klaverjassen, sjoelen en darten. Er zijn echte croupiers en er wordt gespeeld met Oudkerkse dollars. Spelen om echt geld wordt niet gedaan.

"We willen wat anders proberen. Met de professionele begeleiding van de croupiers willen we een gezellige casino-avond verzorgen", legt Jan uit.

Vrijdag 13 september is de Skihut On Tour, waarvoor de kaartverkoop op dinsdag 10 september zal starten. Kaarten kosten in de vooverkoop 10 euro en aan de kassa 12,50 euro (als er dan nog kaarten zijn).

Zaterdagmiddag 14 september vanaf 14.00 uur staat de playbackshow weer op het programma. Voor velen is dit het hoogtepunt van het Oudkerkse feest. "Een week voor die tijd hebben we nog geen enkele aanmelding, maar het komt altijd weer goed", weet Menno. "De playbackshow staat altijd garant voor hilarische acts en een hoop lol, waar alle leeftijdsgroepen aan meedoen."

Aansluitend is de dorpsbarbecue en 's avonds treedt coverband Anderkovver op. Meedoen aan de barbecue kost 12,50 euro en kaartjes voor Anderkovver zijn 5 euro.

Zondag wordt er nog een tentdienst gehouden, verzorgd door de plaatselijke kerk.

