Opruimen brandschade varkenshouderij zo snel mogelijk vanwege stank

• Nablussen bij de uitgebrande varkenshouderij in Streefkerk. (Foto: Bert Bons)

STREEFKERK • De schade als gevolg van de grote brand die donderdagavond 22 augustus plaatsvond bij een varkenshouderij aan de Middenpolderweg in Streefkerk, wordt een dag erna al opgeruimd.

De boer krijgt daarbij hulp van bedrijven uit de omgeving. Het opruimen van de kadavers wordt snel gedaan om stankoverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Mede gezien het warme weer zullen de kadavers al snel veel stankoverlast geven.

Bij de brand kwamen donderdagavond bijna 1500 varkens om. De oorzaak van het vuur, dat rond vijf uur 's middags ontdekt werd, is nog niet vastgesteld. Desondanks zijn sloopwerkzaamheden van de stal al in volle gang.

"Brandweerlieden hebben donderdagavond tijdens de brand veel foto's gemaakt en checklijsten ingevuld. Die gegevens worden nu bekeken en aan de hand daarvan wordt de oorzaak van de brand vastgesteld", vertelt Jolanda Muntz, woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De eigenaar van de varkenshouderij wil de pers nu nog niet te woord staan. "Hij is druk bezig met het opruimen van de kadavers en het afbreken van de stal", legt woordvoerder Muntz uit. Zij verklaart tevens dat de eigenaar is aangedaan door wat er gebeurd is.

De eigenaar stelt alles in het werk om het afvoeren van de kadavers zo snel mogelijk uit te voeren. Hiermee wil hij stankoverlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken.

Bij de brand kon het woonhuis van de eigenaar gespaard worden. Alleen de stal met daarin zo'n 1500 varkens veranderde in een vuurzee. De rook was tot in de verre omtrek te zien.