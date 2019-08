Multiculturele markt bij de Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Museum De Koperen Knop bestaat 30 jaar en dat is aanleiding voor een feestje. Dat wordt gevierd in fasen. Op 7 september 2019 is er onder meer een multiculturele markt op het museumterrein.

Van 10.00 tot 16.00 uur kan men aan de Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam kennismaken met culturen van elders en kunnen nieuwe Nederlanders en mensen uit andere landen iets ervaren van de Hollandse cultuur. De toegang is gratis.

Onze Nederlandse cultuur bestaat feitelijk uit datgene dat we dagelijks gewend zijn om te doen. Daar horen eenvoudige zaken bij, zoals koffiedrinken, tussen de middag een boterham eten. Ook het daar-bij geserveerde koekje en wat we op die boterham, smeren of beleggen. Maar cultuur is nog veel meer. Hoe wij hier in Nederland gewend zijn om te leven, te wonen en te werken. Alles wat we doen. Mensen uit andere landen hebben een eigen cultuur, met hun eigen gewoonten. Het is boeiend om daarmee eens kennis te maken. Die kans is er op 7 september 2019.

Het erf rond Museum De Koperen Knop zal die zaterdag gevuld zijn met aantrekkelijke kramen waar van alles te zien, te proeven en te koop is. Een opsomming: boerenijs, bonbons en chocolade, brocante en curiosa, bakmixen en room, thee en lekkernijen, likeuren uit de streek, dorpspresentatie, muziek, buitenlandse hapjes, Eritrees koffieritueel, poppenkleertjes babyborn, wilgenvlechtwerk, selfmadeburgers, portretschilderen, kinderworkshop, pannenkoeken fruit, jam en sappen, wijn uit de streek, kaas van geit en koe, wijkhopperpromotie, handmade kleding, ganzenproducten, wol spinnen en boeken en serviezen.

Deze bijzondere markt maakt ook deel uit van het HAGI-festival 2019. Natuurlijk is ook het museum die dag open en gratis toegankelijk. Voor een lekkere consumptie kan men ook terecht in de theetuin of in het museumcafé. Diezelfde dag vindt van 11.00 tot 15.00 uur ook het Nationale kampioenschap pappelellen plaats, op een weiland naast het museum. Zowel de toegang als de deelname hieraan (graag vooraf aanmelden) is gratis.

Voor meer informatie: www.koperenknop.nl.