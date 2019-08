Seizoensopening in Theater Peeriscoop

GORINCHEM • Het theaterseizoen 2019/2020 in Theater Peeriscoop kent deze keer een vroege opening en wel op donderdag 5 september.

Er vindt dan een heuse filmpremière plaats en naast genodigden van de filmmakers, zullen een ook groot aantal Vrienden en Vrijwilligers van het theater hierbij aanwezig zijn.

De film die vertoond gaat worden heet STER en is mede mogelijk gemaakt door een donatie en medewerking van Productiehuis Peeriscoop in het kader van haar Talentontwikkelingsprojecten. De thematiek van de film sprak het productiehuis aan en natuurlijk ondersteunen zij graag lokaal talent. Catherina Iosifidis is een geboren en getogen Gorinchemse, die in haar bijzondere, korte film pestgedrag aan de kaak wil stellen. Zij studeerde dit jaar af aan de AKV St. Joost in Breda en won voor haar afstudeerwerk de prestigieuze St. Joostpenning van de Gemeente Breda als meest veelbelovende talent van 2019.

STER gaat over de 16-jarige Stella, die naar een dansstudio gaat en daar probeert haar plaatsje in de groep te vinden. Dit wordt echter bemoeilijkt door het pestgedrag van Maud. Wanneer er een solodans te bemachtigen valt voor één van de meiden, gaat de concurrentiestrijd pas echt beginnen.

Catherina zal een korte introductie geven op de film en na afloop is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Fred Delfgaauw verzorgt een interview en de gespreksleiding. Na afloop is er natuurlijk de mogelijkheid om gezellig na te praten, kaarten te bestellen voor het nieuwe seizoen en elkaar te ontmoeten.

De foyer is om 19.30 uur geopend en het zaalprogramma begint zoals gebruikelijk om 20.30 uur. De entreeprijs voor deze avond bedraagt 5 euro. Misschien goed om te weten, de entreegelden worden door toegevoegd als bijdrage voor de Talentontwikkeling in Peeriscoop. Zo kan men de volgende keer weer een jong talent een gratis podium bieden. En wie door deze kleine bijdrage aan zoiets 'groots' in verlegenheid wordt gebracht, mag altijd zelf zijn entreegeld verhogen.