Historische proeverij tijdens Open Monumentendag

LEXMOND • Op zaterdag 14 september houdt 'Beleef de Geschiedenis' een historische proeverij in Lexmond. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom van 13:00 tot 16:30 uur om gratis te komen proeven. Voor kinderen is er een raadsel om op te lossen.

Beleef de Geschiedenis wordt gerund door de bevlogen onderneemster Gerti de Koeijer. Sinds een aantal maanden is zij woonachtig in de gemeente Vijfheerenlanden, ook haar bedrijf verhuisde mee naar een eeuwenoude boerderij.

Om geïnteresseerden de mogelijkheid te geven om kennis te komen maken met haar bedrijf tovert ze het terrein van de boerderij om tot een 'plek van plezier', het thema van Open Monumentendag 2019. Bezoekers wordt aangeraden om op de fiets te komen.

Bij de proeverij komt een terras, een handout met informatie over de boerderij en kinderen kunnen een raadsel op lossen. Ook zijn er historische producten te koop. Deze plek van plezier is te vinden op Lakerveld 142 te Lexmond. De gastvrouw ontvangt bezoekers uiteraard in passende kledij.

Bedrijf

Met haar bedrijf 'Beleef de Geschiedenis' heeft de Koeijer als doel om het mogelijk te maken dat men kan proeven, ruiken, voelen, kijken en luisteren om zo geschiedenis tot leven te brengen. Het sleutelbegrip daarbij is historische sensatie, het gevoel in direct contact te staan met het verleden.