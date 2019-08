Inwoners Streefkerk mogen meedenken over herinrichting Kerkstraat

STREEFKERK • Inwoners van het dorp Streefkerk krijgen de komende maanden volop de gelegenheid om mee te denken over de herinrichting van de Kerkstraat.

Dat schrijft het gemeentebestuur van Molenlanden in een brief aan de gemeenteraad.

Momenteel vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats voor het vervangen van de riolering in de Kerkstraat. Het is de bedoeling dat het werk in het eerste kwartaal van 2020 gereed is. Hierna moet de grond minimaal een half jaar inklinken.

Deze tijd wordt benut om het ontwerp voor de openbare ruimte te maken. Bewoners en winkeliers van de belangrijke toegangsweg in het dorp worden daarbij betrokken. De gemeente heeft een interactief proces voor ogen, waarbij de betrokkenen driemaal hun zegje mogen doen. De eerste bijeenkomst is gepland op 9 september in de Vijf Lelies. Deze bijeenkomst is bedoeld voor bewoners, winkeliers en andere betrokkenen. Het doel van deze bijeenkomst is om op te halen aan welke eisen en wensen het inrichtingsplan moet voldoen.