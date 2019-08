Wipwatermolens van Hans Burggraaf pronkstukken in verlicht Meerkerk

MEERKERK • Hans Burggraaf is kort na de vorige feestweek in 2014 begonnen met de bouw van de nieuwe feestverlichting. Onlangs legde hij de laatste hand aan op schaal gemaakte wipwatermolens. Vanaf volgende week draaien de molens overuren.

De straatverlichting in feestend Meerkerk trekt als vanouds veel bezoekers. Naar verwachting zal in de Lindenstraat van de fiets worden gestapt of de auto worden verlaten om bij nummer 6 en 8 het trottoir op te lopen.

Verwaarloosde suikerziekte

"Ik woon hier vanaf het begin; 35 jaar geleden zijn deze woningen gebouwd en altijd heb ik mij ingezet voor de buurtvereniging. Als bestuurder en uiteraard ook als klusjesman. Vijf jaar geleden had ik niet zo'n zin in de feestweek..."

Hans haalt even adem. "Precies zeven jaar geleden kreeg ik het vervelende nieuws dat mijn onderbeen moest worden geamputeerd. Een verwaarloosde suikerziekte was de oorzaak. Ik zag op een gegeven moment steeds minder en toen een plekje op mijn lijf niet wilde dichtgroeien, werd er bloed geprikt."

Revalidatie

Het leven van de geboren en getogen Meerkerker stond even stil. Na twee operaties en een langdurige revalidatie in het Utrechtse centrum De Hoogstraat pakte hij van lieverlee de draad weer op.

"Ik kon terugkomen bij mijn werkgever Woudenberg in Ameide, waar ik ben begonnen als timmerman. Als voorman, uitvoerder en uiteindelijk calculator had ik prachtig werk. Maar mijn gezichtsvermogen was bijna verdwenen en ik kon mijn werk niet meer doen. Eenmaal thuis op de bank moet je wat ..."

Hollands tintje

De handen van de nu 62-jarige Hans functioneren nog prima. "Ik pakte mijn oude beroep als timmerman weer op door buren te helpen met het in elkaar zetten van keukenkastjes. Ik repareerde en maakte ook houten stoelen. Aan de andere kant word ik ook door de buurt goed geholpen. Toen er voor de feestweek 2019 het idee werd geopperd om een Hollands tintje aan de verlichting te geven, zag ik mijn kans schoon."

Bouwtekeningen

Hans besloot om de Meerkerkse molen, iets buiten het dorp richting Lakerveld, na te bouwen. "Een oud-collega is molenaar op de molen in de Noordelose Pishoek en had nog originele bouwtekeningen. Ik heb er dankbaar gebruik van gemaakt en heb ze volledig nagebouwd. Op een schaal van 1:20. Alles werkt zoals het oorspronkelijk was bedoeld. Met dank aan mijn buurvrouw Jenny hebben we acht 'zaalvegers' ontmanteld en de haren op een voeringlint genaaid. Vervolgens heb ik het als riet op het dak van de molen geniet."

"Bijzonder intensief werk, ook omdat ik nauwelijks zicht heb in mijn ogen. In mijn ene oog heb ik maar voor 10% licht, waardoor ik geen diepte zie. De eerste keer was alles scheef en paste er niets. Maar daar heb ik een handigheidje op gevonden. Ik maak eerst een malletje, om dat vervolgens als voorbeeld te gebruiken. Het is gelukt en de molens zijn bijna af. De komende week ga ik de wieken plaatsen en dan naar buiten."

Weiland met koeien

Hans lacht. "Het is een gevaarte van 2,5 meter hoog en maar liefst 5 meter breed. Mijn tuin is te klein. Gelukkig hebben de buren op nummer 8 geen plannen om iets buiten te zetten. In goed overleg komt het tafereel, waarvan de achtergrond is geschilderd door een handige schooljuffrouw, ook in hun voortuin te staan. Boven ons afscheidingshekje is er plaats voor een weiland met koeien en een slootje, dat wordt gevoed door het draaiende rad van mijn molens."

Want de handige bewoner van de Lindenstraat heeft twee molens gemaakt. "Eentje is volledig open, waardoor ook de techniek goed is te zien. De feestweek moet nog beginnen, maar ik heb hem al verkocht. Aan een goede vriend uit Zoelmond, die een plaatsje in de erker op zijn boerderij heeft gereserveerd. Het andere exemplaar gaat in de verkoop, dus wie interesse heeft mag tijdens de feestweek een kijkje komen nemen en een bod uitbrengen. Zelf heb ik geen ruimte in mijn huis. Voor de feestweek in 2024 maak ik wel weer wat nieuws."