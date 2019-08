Mooi gebaar van aannemer in Lexmond; cheque voor barbecue

LEXMOND • De nieuwe bewoners van project Xcellent in Lexmond werden vorige week blij verrast met een barbecue-cheque van aannemer Gebroeders Blokland.

Die cheque werd gegeven nadat de nieuwe bewoners hadden gevraagd of de straat een dag niet gebruikt zou kunnen worden door (bouw)verkeer en afgesloten, zodat er ongestoord gebarbecued zou kunnen worden met de nieuwe bewonersgroep.

"We kregen BBQ-cheque om de overlast wat de compenseren", laat een van de bewoners opgetogen weten. "Wij hebben dit ontzettend gewaardeerd met zijn allen en willen ze via deze nogmaals hartelijk danken voor hun vrijgevigheid."