't Stekelbaarsje in Arkel eert Jan de Gier

ARKEL • Visvereniging 't Stekelbaarsje in Arkel heeft het clubhuis vernoemd naar oud-voorzitter Jan de Gier, die op 14 januari dit jaar is overleden.

Jan was 23 jaar voorzitter en het gezicht van 't Stekelbaarsje en heeft ook in de jaren na zijn voorzitterschap heel veel voor de vereniging betekend. Hij heeft ervoor gezorgd dat de dorpsvereniging groeide en groeide. Van zestig leden in de beginjaren naar meer dan 400 op dit moment.

Jan had gezelligheid hoog in het vaandel staan en stond altijd vooraan met vis bakken en barbecueën. Feestjes organiseren kon hij als de beste. Aan de Arkelse visputten verrees een clubhuisje dat in 1989 onder zijn leiding werd geopend door de toenmalige wethouder De Jong. Er kwam een tent bij en een vuurplaats, waardoor het voor de vissers steeds gezelliger werd. Na een jaar of tien werd het clubhuisje te klein en rees het plan voor iets groters. Jan maakte plannen en organiseerde mensen om hem te helpen. Ondertussen werd het ontwerp zo complex dat hij de leiding over het bouwplan overdroeg aan Wim van Dijk uit Ameide, die hem opvolgde als voorzitter. In 2009 legde Jan de Gier de eerste steen voor het nieuwe clubhuis. Inmiddels is het 2019 en is 't Stekelbaarsje met zijn fantastische clubhuis uitgegroeid tot een begrip in de regio.

In de pauze van de zeer succesvolle familiedag afgelopen zondag werd een film getoond van 30 jaar geleden. In de film was te zien hoe het eerste clubhuisje in 1989 werd geopend. De film was destijds gemaakt door Roel de Zeeuw op super-8 en zijn weduwe heeft de film aan de club gegeven. Een vol clubhuis heeft genoten van de film en zich verbaasd over de enorme veranderingen die rond de visputten hebben plaatsgevonden.

't Stekelbaarsje is trots op zijn visputten en op de mensen die iets voor de vereniging betekenen. Vandaar dat het bestuur besloot om het gebouw naar Jan de Gier te vernoemen. Tien jaar na de eerste steenlegging werd mevrouw De Gier uitgenodigd om de plaquette die is aangebracht op het gebouw te onthullen. Onder het oog van familie De Gier, 57 vissers en twintigtal gasten werd de vlag weggehaald. Het gebouw heet voortaan 'Clubhuis Jan de Gier'.