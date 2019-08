Fiets 'em der in; opbouw van de baan in volle gang

GROOT-AMMERS • Op vrijdagavond en zaterdag 30 en 31 augustus organiseren stichting De Oranjevriend en IJsclub de Telegraaf uit Groot-Ammers het welbekende Fiets 'em der in. Dit zal plaatsvinden op de Ammerse Boezem langs de Molenkade tussen de eerste en de tweede molen.

De baan zal ongeveer 20 meter lang worden, met een helling om vanaf te fietsen en een helling naar de bel. Er zal gestreden worden om mooie prijzen voor de snelste tijd en de originaliteitsprijs en uiteraard is er prijs voor de grootste pechvogel.

Afgelopen zaterdag zijn de vrijwilligers van de oranjevereniging en de ijsclub begonnen met de bouw van de baan.

Mensen die de uitdaging willen aangaan of zin hebben in een leuk evenement met volop actie en vertier, worden uitgenodigd om naar de Molenkade te komen op vrijdagavond 30 augustus of zaterdagmiddag/avond 31 augustus. De toegang is gratis en voor de deelnemers is deelname ook gratis. Voor meer informatie kan men terecht op de website van beide verenigingen of op Facebook.

Voor deelname is opgeven verplicht, dit kan via fietsemderin@oranjevriend.com. De reglementen zijn via de websites te bekijken.

Wie mee wil doen maar geen fiets of helm heeft, kan daarvoor aankloppen bij de organisatie. Er is een speciale jeugdcategorie op zaterdagmiddag, de leeftijd voor de jeugd is 10 tot 16 jaar.