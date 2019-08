Regio bindt strijd aan tegen Japanse duizendknoop

REGIO • De Japanse duizendknoop is sinds enkele jaren de nachtmerrie van menig tuineigenaar en gemeentelijk groenbeheerder. Ook de regio trekt ten strijde tegen de exotische woekerplant.

Wortels van de Japanse duizendknoop zijn in staat beton en asfalt te doorboren en verbrokkelen. De gemeenten Vijfheerenlanden en Molenlanden inventariseren momenteel waar de plant voorkomt en brengen bestrijdingsmethoden in beeld. Veel tuineigenaren inspecteren hun grond.

Duurzaam bestrijden

Een woordvoerder van de gemeente Vijfheerenlanden: "Wij hebben geïnventariseerd waar de plant voorkomt en testen nu samen met een partner hoe we hem duurzaam kunnen bestrijden. Binnenkort brengen we informatie naar buiten over onze aanpak."

Probleem

De Hoogbloklanders André en Jenny van Mastrigt weten uit ervaring hoe hardnekkig de plant is. Drie jaar geleden kregen ze de sleutel van hun huis aan de Dorpsweg. Er moest nog veel aan geklust worden. Terwijl ze midden in de drukke verbouwing zaten, riep een buurman hen bij zich. Jenny: "Hij zei: 'We hebben een probleem.'

De buurman had ontdekt dat er Japanse duizendknoop aan de overkant van de weg stond en wist dat het een dramaplant is. Je hoeft maar heel klein stukje in je tuin te zetten en je bent de sjaak." André: "Het groeit je fundering in en breekt die kapot, je huis stort gewoon in. Al ons spaargeld zit erin, dus dat laten we niet gebeuren."

Gif

Ze belden het waterschap. André: "Ze kwamen de berm maaien en lieten het maaisel liggen." Jenny: "Het was nog niet doorgedrongen dat deze plant een probleem is." André: "Later zijn ze gaan bestrijden, maar de medewerker mocht niet zeggen hoe. Toen wist ik genoeg, hij gebruikte natuurlijk gif." Een jaar lang kwamen medewerkers elke zes weken om de duizendknoop te bestrijden.

In eigen tuin

Inmiddels hadden André en Jenny ontdekt dat de plant ook in hun eigen tuin stond. "Ik heb eerst de grond afgegraven, twee meter diep." Jenny: "Ik vond het best eng, want de wortels zaten tot onder de betonnen plaat van het parkeerterrein achter ons huis. Ik was als de dood dat die betonplaat naar beneden zou komen."

Onbegonnen werk

André verwijderde alle wortels die hij kon vinden en vulde het gat met nieuwe aarde. "Toen kwam de plant weer omhoog. Het was onbegonnen werk. Op internet vond ik informatie over wetenschappelijk onderzoek. De beste methode is: een injectienaald vullen met pure glysofaat, wat ook in Roundup zit. Een buurman had nog wat staan van een oude boer. Ik heb het onverdund in de holle stengels geïnjecteerd, elke keer als er weer een steeltje omhoog kwam. Ik probeer zoveel mogelijk alles zonder gif te doen, maar soms moet je."

Het was een enerverende tijd. "Ik was aan het verbouwen en moest dat spul te lijf. Ik hoop dat de plant weg is. Met angst en beven houden we het in de gaten."

Hovenier

Hovenier Wim Loeve uit Hoogblokland bestreed de plant onder andere bij dorpsgenoten van André en Jenny. "We hebben hem op een stuk of tien plekken bestreden, onder andere in Gorinchem, Arkel, Bergambacht en Hoogblokland. We doen dat chemisch en houden het daarna in de gaten. Er zijn zoveel plekken waar hij rijkelijk staat, kijk maar langs de Lingelijn (spoorlijn, red.) en langs de Vlietskade.

In toom

Niet iedereen vreest de plant. Marijke Ravenswaaij-Deege woont verderop aan de Dorpsweg in Hoogblokland. "De plant is ook mijn kant opgekomen, ik hou hem in toom. Hij is ongelooflijk mooi, als je het herfstblad en de bloemen ziet. Het deel dat dreigt naar buren te groeien hak ik weg, verder laat ik het mooi staan. Ik wist niet dat de gemeente er werk van maakt."

Amersfoort

Amersfoort levert al jaren strijd tegen de Japanse duizendknoop. De gemeentelijke site meldt: één vierkante meter plant betekent een drie keer zo groot oppervlak onder de grond. De gemeente vraagt inwoners groeilocaties door te geven. In 2017 en 2018 kwam de plantsoenendienst, op kosten van de gemeente, de planten chemisch bestrijden. Nu moeten inwoners de bestrijding zelf voortzetten.

De gemeente schrijft dat het uitgraven zwaar werk kan zijn omdat de wortels erg diep groeien en elk wortelsrestje uitgroeit tot een nieuwe plant. Bij het aanbieden van grond aan een depot moeten Amersfoorters het melden als het om met duizendknoop besmette grond gaat.