Geerten Liefting sluit serie orgelconcertjes af

GORINCHEM • Op zaterdag 24 augustus sluit de organist Geerten Liefting de succesvolle serie orgelconcertjes in de Lutherse Schuilkerk af. Op het programma staan werken van Bach, Haydn en Franck. Maar ook improvisaties zullen niet ontbreken.

Dat de jonge Liefting kan improviseren, bewees hij door in 2016 unaniem het wereldberoemde Internationaal Improvisatieconcours in Haarlem te winnen. Daarvoor had hij al prijzen gewonnen op concoursen in Schwäbisch Gmuend en Dudelange (Luxemburg) en tevens in Biarritz. Hij trad op bij producties van bijvoorbeeld Festival Voor de Wind, Culturele Caravaan en verzorgde grote producties met koren als de Laurenscantorij, het Ribatutta Ensemble en het Nederlands Blazersensemble. In 2013 won hij de 1e prijs op het Hinsz- compositieconcours te Kampen, waar het Nederlands Kamerkoor zijn werk 'Renovatio Mundi' in première bracht.

Geerten Liefting (1983) studeerde orgel, kerkmuziek en improvisatie aan het Utrechts Conservatorium en vervolgens compositie en koordirectie aan het Conservatorium van Antwerpen en Rotterdam. Daarnaast studeerde hij improvisatie bij Hayo Boerema en Cor Ardesch. Geerten is sinds augustus 2007 dirigent-organist van de Heilige Bonaventura in Woerden en tevens assistent-organist van de Grote of St. Laurenskerk in Rotterdam en vesperorganist van de Utrechtse Domkerk.

Het orgelconcertje van aanstaande zaterdag begint om 16.15 uur en duurt drie kwartier. De toegang is gratis en na afloop kunt u onder het genot van een consumptie met de concertgever en met elkaar napraten. Van harte welkom!

Bijschrift foto: Geerten Liefting sluit de succesvolle serie orgelconcertjes in de Lutherse Schuilkerk af met een veelbelovend programma.