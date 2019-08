Huppel-In beleeft 45e editie in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • In de laatste week van de schoolvakantie zijn alle kinderen van de basisschool welkom bij de activiteiten van Huppel-In in Oud-Alblas, dat dit jaar voor de 45e maal gehouden wordt.

De activiteiten starten op dinsdag 27 augustus. Dan is er tot en met donderdag 29 augustus in dorpshuis De Beemd telkens van 09.15 tot 11.30 en van 13.30 tot 15.30 uur een Crea Doe. Ook van dinsdag tot en met donderdag om 19.00 uur is er een voetbaltoernooi aan de Beemdweg. Deelname hieraan is gratis. Meedoen aan Crea Doe kost 2,50 euro voor een halve dag, 3,50 euro voor een hele dag en 9,50 euro voor een weekkaart. Op de creadagen kunnen kinderen onder andere knutselen, koekjes bakken, een bloemstkje maken, zich laten schminken en hun fantasie loslaten in de houthoek. Op woensdag is er tevens drumtastic.

Op vrijdag 30 augustus zijn er vanaf 11.00 uur activiteiten. Van 11.00 tot 12.30 uur wordt er een skeelertocht gehouden (in samenwerking met de ijsclub). Deelname hieraan is gratis. Van 14.00 tot 16.00 uur is er Wipe out (kosten 2,50 euro) en van 17.30 tot 18.30 uur wordt er een lawaaioptocht gehouden door het dorp. Van 18.30 tot 19.30 uur is er een kinderdisco in De Beemd. Entree bedraagt 2,50 euro (inclusief glas limonade). Daarna is er van 20.30 tot 00.30 uur 'Back to 45 jaar Huppel-In met de Full Pull DJ Show'. Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden Anne, Saskia en Carlijn. Ook aan de kassa worden kaarten verkocht.

Voor meer informatie: huppelinoudalblas@gmail.com of www.huppelin-oud-alblas.nl.