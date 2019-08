VakantieBijbelWeek Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 augustus is er weer VakantieBijbelWeek in Hoogblokland met als thema 'SchatRijk!'.

Dit jaar wordt de VakantieBijbelWeek gehouden in MFC Den Hoek aan de Dorpsweg 81. Alle kinderen die komend schooljaar in groep 1 t/m groep 8 zitten zijn van harte welkom om mee te doen. De kinderen gaan zingen, knutselen, bewegen, genieten van het toneel en nog veel meer. Inloop is van 09.30 uur tot 09.45 uur. Op dinsdag en woensdag zal het om 12.00 uur afgelopen zijn en op donderdag om 13.00 uur.

De entree is gratis, maar er zal ook dit jaar weer een spaarpotje staan voor een goed doel. De bestemming van dit jaar is Red een kind.

Tieneravond

Op vrijdagavond 30 augustus is er dan een gezellige en actieve tieneravond voor de basisschoolverlaters en tieners tot en met 16 jaar. Meer informatie is te vinden op Facebook of de website van de Hervormde Kerk Hoogblokland.