Qbuzz wint internationale Design Award

REGIO • De bussen van Qbuzz hebben de Red Dot Design Award gewonnen, een prestigieuze design award waaraan bedrijven, bureaus en designers van over de hele wereld participeren.

Een internationale jury kent de award toe aan projecten met uitstekend ontwerp en creatieve performance. De bussen, ontworpen door ontwerpbureau Luidspreker, winnen een 'Red Dot' in de categorie: 'Communication design!'.

Prijswinnende concept

Binnen DMG (Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem) heeft Qbuzz de stadsBuzz, snelBuzz, streekBuzz en buurtBuzz geïntroduceerd. Verschillende verbindingen met belangrijke bestemmingen in omliggende plaatsen. Samen met ontwerpbureau Luidspreker ontwikkelde Qbuzz dit prijswinnend concept: een simpel, helder en makkelijk te onthouden systeem waardoor de reiziger als het ware met verschillende kleuren kan reizen.

Dit jaar hebben 24 internationale experts 8695 inzendingen beoordeeld. Deze casus is beoordeeld op criteria als: originaliteit, creativiteit en impact. Al meer dan 60 jaar is de Red Dot Design Award een platform voor de evaluatie van uitstekend ontwerp en één van de grootste design competities van de wereld. Onder het principe 'in search of good design and creativity' is de prijs bedoeld voor hoogstaande design, kwaliteit en creatieve performance.

Sinds 9 december 2018 verzorgt Qbuzz het openbaar vervoer in de concessie Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem.