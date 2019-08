Feest in de Graanbuurt: Summer Festival op 24 augustus

GIESSENBURG • Op zaterdag 24 augustus is het feest in de Graanbuurt. Dan is het tijd voor het jaarlijkse Summer Festival.

Alle winkeliers pakken uit met zomerse aanbiedingen, proeverijen, winacties en gezelligheid. Een centrale plaats op het Retro Plein met de classic bikes wordt ingenomen door een aantal bijzondere keukens op wielen. Foodtrucks van gepassioneerde ondernemers die een stoer en dynamisch beeld geven van ter plaatse vers bereid streetfood, zoals ambachtelijke friet, poffertjes, boerderij-ijs, speciaalbiertjes, goed gevulde borrelplanken en hamburgers gerookt op een echte 'grote mannen' barbecue.

"Die authentieke geur als het boerderij vlees op de houtgestookte smoker terecht komt, doet me bij voorbaat al het water in de mond lopen", zegt een enthousiaste winkelier die al naar het Summer Festival uit kijkt.

Wie dat ook doen, zijn de kleurrijke Bep & To die tijdens die dag het éénjarig jubileum van de KoolStuff Concept Store luister bij zetten met hun onvolprezen straattheater, waarbij prijzen te winnen zijn. De winkel was van begin af aan een succesvolle toevoeging aan de Graanbuurt waarin maar liefst veertig bedrijven uit het hele land een verkoopruimte huren voor hun vaak originele producten. Bezoekers kunnen geniet van een feestelijk hapje en drankje of een proeverij van Griekse streekproducten.

De Graanbuurt is geopend van 10:00 tot 17:00 uur, parkeren en entree gratis. Meer informatie: www.graanbuurt.nl.