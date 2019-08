Vlag nu al in top voor Lingehavenconcert in Gorinchem

GORINCHEM • Over iets meer dan vier weken wordt in de Lingehaven in Gorinchem het zesde Lingehavenconcert gehouden.

De komende editie van in Gorinchem wordt heel speciaal en zeer gevarieerd. Dat deze editie anders van opzet is eigenlijk niet zo vreemd. De organisatie maakt nu gebruik van de nieuwe fraaie herinrichting van het Eind en gebruikt de bestaande trappen langs het water als tribune.

Over het geheel staan een groot aantal foodtrucks voor een drankje en een hapje. Dat wordt flaneren op de Lingehaven-Boulevard. Zoals altijd zijn de concerten gratis te bezoeken en alle zitplaatsen zijn vrij. Ook nieuw is dat het kleinere podium staat op de Derde Waterkering. Dus niet meer op de bekende pontons. Tijdens de concerten kunnen bootjes gratis aanmeren in de haven.

Het programma start op vrijdagmiddag 6 september om 13.00 uur met een schoolconcert voor alle basisschooljeugd van Gorinchem. De meer dan 1500 kinderen krijgen op een unieke wijze een educatieve muziekscholing in de openlucht. Een combinatie van klassieke en lichte muziek. Concept en presentatie Izak Boom en Mirjam van de Boogaard. Het concert begint met het Wilhelmus.

Op vrijdagavond 6 september vanaf 20.30 uur is er een groot concert met dirigent Walter Proost en zijn orkest Symphony European Philharmonia met een eerbetoon aan Hans Zimmer, grootmeester van de soundtrack. Ze spelen vele nieuwe fragmenten filmmuziek van de grootste films van de laatste jaren. Het belooft een hoogtepunt te worden met onder andere Lion King, Rain Man, Pirates of the Caribbean, Gladiator, Crimson Tide and Demons, The Last Samurai, Pearl Harbor en nog veel meer.

Op zaterdagmiddag 7 september vanaf 15.00 uur is het tijd voor Brel & Brass: de mooiste liederen van Jacques Brel in een koperen jasje. Brel&Brass is het nieuwste en tot nu toe meest prestigieuze project van Micheline Van Hautem. Er zijn nogal wat artiesten die nummers van Jacques Brel brengen, maar Micheline's Brel&Brass heeft een een wel heel bijzondere aanpak. Micheline wordt een van Europa's beste vertolkers van Jacques Brel-songs genoemd. Tijdens deze Nederlandse tournee werkt ze samen met bastrombonist Jos Jansen. Het concert wordt samen verzorgd door Brassband Rijnmond o.l.v. Chris Derikx.

Op zaterdagavond 7 september van 20.30 tot 21.00 uur treedt Georgios Lazakis (33) op met met Spoken Word artiesten. Georgios Lazakis is de grondlegger van School Of HeART Knocks en is doorgedrongen tot de Kleurrijke Top 100, een lijst van invloedrijke en kleurrijke Nederlanders.

Van 21.15 tot 22.15 uur is het tijd voor BOSCO little big band; een vet swingende ritmesectie, een krachtige blazerssectie met als gastsolist de energieke, charismatische Eric Vloeimans. BOSCO is een band waarvoor geen muziekstijl te gek lijkt te zijn. Het aanstekelijke enthousiasme van de musici en het torenhoge muzikale niveau van dit collectief zijn de voornaamste handelsmerken van deze band. Eric Vloeimans is een improviserend trompettist en componist. Zijn werk wordt gekenmerkt door een karakteristiek, individueel geluid, begeleid door de 10-koppige bigband BOSCO. Een heerlijke avond waarin trompettist Eric Vloeimans u meeneemt in een muzikale reis vol herkenbare en memorabele momenten uit de rijke muziekhistorie.

Daarna is er van 22.15 tot 23.00 uur een optreden van de inmiddels beroemde Dennis van Aarssen uit Spijk, winnaar van de The Voice winnaar 2019. Per eind september start hij de theatertour samen met BOSCO. Dennis heeft gekozen voor een kleurrijke mix die bestaat uit de mooiste liedjes uit het Great American Songbook, bekende jazz standards en populaire songs van grote zangers en chansonniers zoals Charles Aznavour, Michael Bublé en Stromae. Dennis zingt daarbij ook een aantal nieuwe nummers. Zijn optreden staat garant voor een gloedvolle avond met liedjes vol muzikale herinneringen.