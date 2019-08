Klachten en zorgen over blauwalg in oostgracht Nieuwpoort

• Blauwalg in de oostgracht in Nieuwpoort. (Foto: Willem van Vliet)

NIEUWPOORT • In de oostgracht in Nieuwpoort is blauwalg geconstateerd. Omwonenden klagen over stank en vrezen voor vissterfte.

De gemeente Molenlanden en Waterschap Rivierenland zijn op de hoogte van de blauwalg in de gracht. Er zijn borden geplaatst om te waarschuwen voor het gevaar van de bacterie.

"Het Waterschap probeert circulatie te creëren in het water, maar dat is niet gemakkelijk op die plaats", reageert woordvoerder Ingeborg Voogt van de gemeente Molenlanden.

Sommige blauwalgen zijn giftig en zorgen in de zomer voor veel overlast. De blauwalg lijkt op een olieachtige laag die op het water ligt. Blauwalg kan ontstaan in een periode met hoge temperaturen.Overmatige groei van blauwalgen is een teken dat het niet goed gaat met de waterkwaliteit.

Contact met water waarin blauwalg zit, wordt afgeraden. Met name kinderen en huisdieren kunnen ziek worden van het drinken van besmet water. Dieren die gezwommen hebben in water met blauwalg kunnen de bacterie binnen krijgen doordat ze hun vacht drooglikken.

De gemeente en het Waterschap houden sloten en plassen in hun gebied zo goed mogelijk in de gaten. Meldingen over blauwalg kunnen doorgegeven worden aan Waterschap Rivierenland via telefoonnummer 0344-649090.

Op plekken waar blauwalg is geconstateerd, probeert het Waterschap met extra watertoevoer en meer circulatie de waterkwaliteit te verbeteren. Waar mogelijk wordt het besmette water afgescheiden van andere wateren. De verwachting is dat de blauwalg verdwijnt, zodra het minder warm wordt.